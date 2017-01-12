Эксперты прогнозируют рост продаж новых автомобилей в 2017 году

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости/Прайм. Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует рост продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2017 году в России на 4% до 1,48 миллиона штук, следует из презентации АЕБ.

"На 2017 год члены комитета (автопроизводителей АЕБ) в среднем прогнозируют продажи пассажирских и легких коммерческих автомобилей на уровне 1,48 миллиона штук. Этот прогноз означает небольшой рост объема продаж на 60 тысяч штук или на 4% по сравнению с результатом 2016 года", — говорится в презентации.