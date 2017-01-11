Эксперт: лимиты на добычу нефти требуется продлить вплоть до 2018 года

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Нефтедобывающим странам ОПЕК и вне ОПЕК для поддержания достигнутого уровня цен на нефть требуется продлить соглашение о сокращении добычи нефти до конца 2017 года, считает независимый член совета директоров "Новатэка" Робер Кастень.

"В 2017 году цены останутся волатильными, но в среднем будут такими же (или выше), чем в 2015 году (средняя цена Brent — 52,4 доллара), по отношению к средней цене 2016 года (42,9 доллара на текущую дату). ОПЕК пересмотрит соглашение в мае. Для поддержки недавней коррекции цен требуется продлить соглашение до конца 2017 года",- сказал Кастень в интервью, опубликованном в блоге корпоративных СМИ "Новатэка" в Facebook.

Кастень отметил, что решение ОПЕК о сокращении добычи вносит больше ясности насчет перспективы цен. "Решение ускорит сокращение переизбытка нефти", — считает он.

ОПЕК на заседании 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начинается с января и заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.