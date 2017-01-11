S&P подало в Центробанк документы для регистрации филиала в России

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) подало в Банк России документы для регистрации своего филиала в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе агентства.

"28 декабря 2016 года мы направили пакет документов, необходимых для регистрации филиала компании, в Банк России. Документы в настоящий момент находятся на рассмотрении у регулятора", — сообщили в S&P.

Согласно новому закону "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в РФ", российские власти будут использовать в регуляторных целях только рейтинги по национальной шкале и только от аккредитованных агентств. С 1 июля 2017 года Банк России предполагает отказаться от использования кредитных рейтингов агентств, не вошедших в соответствующий реестр.

В настоящее время в реестр кредитных рейтинговых агентств включены две организации — Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и RAEX ("Эксперт РА").

Новый закон "большая тройка" международных рейтинговых агентств (Moody's, Fitch, S&P) восприняла негативно. Агентства Moody's и Fitch в 2016 году решили отозвать все свои рейтинги по национальной шкале, присвоенные российским эмитентам.