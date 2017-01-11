Китайская Alibaba хочет создать в Болгарии логистический центр

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Китайская интернет-компания Alibaba Group планирует создать на территории Болгарии логистический центр для обслуживания заказов компании, поступающих со всей Европы, об этом сообщается на сайте правительства Болгарии.

Исполняющий обязанности премьер-министра Болгарии Бойко Борисов в среду провел встречу с представителями Alibaba Group, которые находятся в стране для изучения возможностей для инвестиций.

"Идеи Alibaba Group по инвестированию в нашу страну связны с созданием логистического центра для развития онлайн-торговли, который будет обслуживать заказы со всей Европы. Проект включает также и поставку на международный рынок болгарских продуктов питания", — сообщается на сайте правительства страны.

Также на встрече присутствовал исполняющий обязанности вице-премьера Болгарии Томислав Дончев и представители компаний GoldPoly Group и GS-Solar Company, первая проявляет заинтересованность в покупке болгарского табака, а вторая — в строительстве завода по производству солнечных панелей на территории балканской страны.