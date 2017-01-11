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Экономика

Выход в плюс: российская экономика будет расти вопреки санкциям

18:2611.01.2017
(обновлено: 19:32 11.01.2017)
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© Fotolia/ Sergey Nivens

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. После двух лет рецессии экономика России в 2017 году вернется к скромному росту – на уровне 1%, — и влияние американских санкций совсем не помешает ей выйти в "зеленую" зону. Такой оптимистичный прогноз озвучило в среду международное рейтинговое агентство Moody’s.  

Денежные купюры и монеты России. Архивное фото.
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Обозреватель Forbes: в 2017 году российская экономика "встанет на ноги"
Восстановление должно несколько ускориться и во всех остальных странах СНГ. Средние темпы роста должны увеличиться от 1% в 2016 году до 2% в 2017, и до 3% в 2018 году.

"Это будет способствовать улучшению положения во всем регионе благодаря торговым и финансовым связям между странами", отметили в Moody’s. Исключением, как полагают в Moody’s, станет Белоруссия – в 2017 году ее экономика сократится.

Аналитики агентства, правда, признали, что санкции и геополитические конфликты продолжат оказывать давление на российскую экономику. Поэтому рост, по их расчетам, окажется ниже прогнозируемых ранее 1,5%.

© AP Photo/ Mark Lennihan
Рейтинговое агентство Moody's

Санкционный фактор

От санкции в отношении России США пока не намерены отказываться. Масла в огонь подлил законопроект о новых санкциях в отношении  российского энергетического сектора, который на днях группа конгрессменов от обеих партий внесла в Сенат Конгресса США.

На кого нацелены новые санкции США
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Мимо лузы: по кому ударят новые санкции США

По мнению авторов законопроекта, таким должен быть ответ на якобы имевшее место вмешательство России в президентскую кампанию в США. В Кремле, впрочем, уже заявили: такие меры нанесут ущерб глобальной экономике и энергорынку. Москва же сумеет минимизировать риски и подключит компенсационные механизмы.

Многие независимые наблюдатели полагают, что администрация Трампа может в итоге ослабить санкции США против России.

В последние дни эти предположения усилились. Высокопоставленный чиновник в Белом доме сообщил Reuters, что избранный президент может отменить новые санкции против России.

В ноябре один из крупнейший инвестбанков Morgan Stanley уже прогнозировал, что президентство Дональда Трампа в перспективе приведет к ослаблению антироссийских санкций.

© AFP 2017/ Don Emmert
Избранный президент США Дональд Трамп

Ожидаемый отскок

Как бы там ни было, еще в середине года ряд экспертов заявили: российская экономика давно адаптировалась к санкциям, а поэтому любое их продление пройдет практически незамеченным. В частности, такое мнение озвучили в Центре экономических и финансовых исследований и разработок (ЦЭФИР).

Тогда же многие авторитетные международные организации – рейтинговое агентство Fitch, австрийская финансовая группа Erste Group и Международный валютный фонд, сообщили, что рецессия в России уже пройдена, и впереди экономику страны ждет положительная динамика.

Аналитики тогда указали: выходу России из кризиса помогает не только рост цен на энергоносители, но и адекватная экономическая политика. Свежий доклад Moody’s подтверждает, что шаги были предприняты в верном направлении.

Монета в один рубль на фоне графика. Архивное фото
© Fotolia/ Valerie Potapova
Российская экономика в 2017 году выйдет из стресса, считают эксперты

Адекватные меры

"Правительства стран СНГ справились с шоком нефтяных цен, используя проверенные методы, такие, как введение плавающего валютного курса и ужесточение денежной и фискальной политики.

Это помогло смягчить последствия падения цен на нефть и позволит большинству стран региона улучшить показатели в 2017 году" — пишет Moody’s.

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ

В Moody’s, тем не менее, отмечают, что не присвоили пока ни одной из стран региона стабильного прогноза по суверенным кредитным рейтингам. На них по-прежнему давят внешние факторы и фискальные проблемы.

"Высокий уровень долга в иностранной валюте и слабость национальных валют представляют собой особые риски для всех стран СНГ, кроме России и Казахстана", — констатируют аналитики Moody’s.

Есть чем удивить

Базовый сценарий Минэкономразвития  предполагает, что рост в течение ближайших трех лет будет более сдержанным, чем озвучили в Moody’s.  Это рост ВВП России в 2017 году на 0,6%, в 2018 году — на 1,7%, в 2019 году — на 2,1%.

Есть, впрочем, и сценарий "базовый плюс". В нем заложен рост ВВП на  1,1%, 1,8% и 2,4% соответственно. Итогов  2016 года в ведомстве пока не назвали. По предварительной оценке, в прошлом году спад ВВП составил 0,5%.

© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов на первом Московском финансовом форуме

Глава Минфина Антон Силуанов оказался еще более оптимистичен. По его словам, в будущем году экономика может удивить ростом почти вдвое выше прогнозируемого – на уровне 1,5%.

Самоподъемная плавучая буровая установка Астра. Архивное фото
© РИА Новости. Константин Гаранин
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Экономисты: дорожающая нефть не прольется в бюджет золотым дождем

Нефтяной трамплин

В целом  отскока российской экономики ожидают большинство экспертов,  и основным фактором поддержки, безусловно, будут оставаться подросшие цены на нефть.

"Ожидаемое повышение цен на нефть, вероятно, позволит правительствам стран-экспортеров нефти допустить определенные послабления в бюджетной и денежно-кредитной политике", —  указывают аналитики Moody’s.

Договоренности ОПЕК и не входящих в картель стран о сокращении добычи обеспечили черному золоту неплохой задел на будущее. Сейчас наблюдатели не сомневаются: в будущем году стоимость Brent вряд ли опустится ниже $50 за баррель.

Звучат и более оптимистичные предположения. Так, глава Минприроды России Сергей Донской считает, что в среднесрочной перспективе (в 2017-2018 году) баррель Brent будет стоит $60-65 долларов. К новым высотам, по мнению министра, его подтолкнет все та же заморозка нефтедобычи.

© REUTERS/ Heinz-Peter Bader
Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих на встрече нефтедобывающих стран в Вене

Тем не менее, шансы на то, что нефтяные цены могут вернуться в диапазон $70-80 за баррель, по мнению международных экспертов, невелики.

В Moody’s  подчеркивают: ожидаемый благоприятный период Россия должна успеть использовать для проведения глубоких структурных реформ. В противном случае потенциал дальнейшего роста будет оставаться низким.

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