В декабре российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 20%

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Российские авиакомпании сократили перевозки пассажиров в 2016 году по сравнению с 2015 годом на 3,8% — до 88,55 миллиона человек, в декабре — увеличили на 20,3%, до 6,65 миллиона человек, сообщила Росавиация.

"По итогам 2016 года российские авиакомпании перевезли 88,55 миллиона пассажиров, снизив объемы, с учетом невосстановленных рынков перевозок в Египет и Украину, а также позднего открытия чартерных полетов в Турцию, всего на 3,8%", — говорится в сообщении.

В секторе грузовых авиаперевозок отмечается рост — с 971,4 тысячи тонн до 974,1 тысячи тонн, грузов и почты. Грузооборот увеличился на 19,9% — до 6,6 миллиарда тонно-километров. Процент занятости кресел вырос с 79,7% до 81,1%. Процент коммерческой загрузки увеличился с 66,2% до 67,7%.