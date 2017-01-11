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Экономика

Опрос: большинство россиян не смогли накопить сбережения в течение двух лет

Тема:
Главное за 11 января 2017 года (13)
17:3611.01.2017
(обновлено: 18:27 11.01.2017)
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Денежные купюры в копилке. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Почти 75% россиян не смогли выстроить стратегию сохранения и защиты своих сбережений в течение последних двух лет, при этом 70% населения не имеет непогашенных кредитов или долгов, говорится в мониторинге Высшей школы экономики (ВШЭ) по итогам опроса населения.

Сбережения
© Fotolia/ tuk69tuk
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В опросе, проведенном в марте-ноябре 2016 года, приняли участие 1600 россиян в 46 регионах в 130 населенных пунктах.

"По данным опроса, большинство населения не предпринимало никаких действий для защиты своих сбережений в течение двух последних лет (74%). Среди тех, кто пытался выстроить стратегию сохранения накоплений, самой популярной мерой оказывалось закрытие банковского вклада — 10% (или 39% среди тех, кто предпринимал какие-то действия)", — отмечается в мониторинге ВШЭ.

"На момент опроса в сентябре 2016 года 70% респондентов не имели непогашенных кредитов или долгов", — сообщается в документе.

"В новых экономических условиях в России наблюдается снижение доли имеющих сбережения, а для тех, кто еще располагает накоплениями, фиксируется тенденция к сокращению объемов текущих сбережений и переход к расходованию средств, отложенных в предыдущих периодах", — делают вывод авторы мониторинга ВШЭ.

Сбережения тают

Здание Пенсионного фонда РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Теличев
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СМИ рассказали об отношении россиян к проекту пенсионной реформы
Согласно результатам опроса ВШЭ, более половины россиян не имели сбережений до начала периода падения реальных доходов (населения в РФ — ред.) и не делают их сегодня (51%).

"Каждый четвертый отметил, что его семья стала сберегать меньше или совсем прекратила откладывать средства. Примерно 12% граждан начали тратить имеющиеся накопления. И только 11% теперь сберегают больше денег, чем прежде", — говорится в мониторинге ВШЭ.

В ходе опроса граждане оценивали, как долго их семьи смогут поддерживать привычный уровень жизни за счет сбережений в случае потери всех источников дохода. Полученные данные демонстрируют, что финансовая подушка безопасности отсутствует у многих: 23% считают, что смогут продержаться не более месяца, 30% — одну-две недели, 16% — ни одного дня, уточняется в документе.

"Менее трети россиян полагают, что в случае потери доходов будут иметь возможность сохранить свой образ жизни на протяжении нескольких месяцев. Таким образом, большинство не обладает объемом сбережений, который позволяет искать новые заработки спокойно", — говорится в мониторинге ВШЭ.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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Набиуллина посоветовала россиянам хранить сбережения в рублях
Наиболее успешной стратегией, по мнению респондентов, оказался перевод рублевых сбережений в валюту: 77% из числа тех, кто поступал таким образом, считают, что этот ход принес ожидаемый результат, свидетельствуют данные ВШЭ.

"Также выигрышными стали стратегии по покупке недвижимости и открытию банковских вкладов, 74% и 73% поступивших таким образом респондентов довольны результатом своего решения. Неудачным выбором стала покупка дорогостоящих товаров за счет сбережений с целью перепродажи: только 41% поступивших подобным образом считают, что это стоило соответствующих усилий, остальные полагают, что не достигли ожидаемого результата", — указано в исследовании.

Заем у родственника

Стойка с буклетами в Главном Управлении Пенсионного фонда РФ № 8 города Москвы и Московской области. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Большинство россиян не уверены, что им хватит государственной пенсии
Для тех россиян, кто сталкивался в прошлом году с трудностями по выплате кредита, самым популярным способом справиться с этой проблемой стал заем у родственников или друзей — так поступали около половины опрошенных (55%), свидетельствуют также данные опроса ВШЭ.

"Около 16% тех, кто не мог самостоятельно сделать очередной платеж, получили безвозмездную помощь от родственников или друзей; 13% пытались решить проблему за счет собственной занятости — меняли работу или находили приработок. Ничего не делали 14% должников, оказавшихся не в состоянии выплатить кредит вовремя. Доля тех, кто был не способен хотя бы раз в течение последних двух лет внести платеж по кредиту, составила 28% от числа всех заемщиков", — говорится в документе.

Стойка с буклетами в Главном Управлении Пенсионного фонда РФ № 8 города Москвы и Московской области. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Большинство россиян не уверены, что им хватит государственной пенсии
Основным видом задолженности у опрошенных ВШЭ в 2016 году россиян являются займы в рублях, оформленные в банке или местах продаж товаров и услуг — о наличии таковых заявлял каждый пятый опрошенный. Намного реже — в 6% случаев — у населения имелись долги частным лицам. Доля обремененных рублевой ипотекой составила 4%, а сегмент получателей ипотеки в валюте — группы, для которой изменение курса национальной валюты оказалось особенно драматичным — 0,2%, уточняется в мониторинге.

В ходе опроса почти каждый пятый из тех, кто имеет непогашенные кредиты или долги, заявил о том, что выплаты по этим обязательствам составляют около половины или более текущих доходов семьи. Почти каждый четвертый респондент отметил, что в их домохозяйстве на погашение кредитов и долгов уходит более трети, но менее половины текущих доходов.

"В ходе опроса почти каждый пятый из тех, кто имеет непогашенные кредиты или долги, заявил о том, что выплаты по этим обязательствам составляют около половины или более текущих доходов семьи", — отмечается в мониторинге ВШЭ.

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Экономика
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