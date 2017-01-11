Вице-президент ОАК Сергей Юрасов стал новым директором завода "Авиастар-СП"

САМАРА, 11 янв — РИА Новости. Вице-президент "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Сергей Юрасов стал новым директором ульяновского завода "Авиастар-СП", сообщает пресс-служба ОАК.

"Одиннадцатого января Сергей Юрасов назначен управляющим директором АО "Авиастар-СП". Данное решение принято ПАО "ОАК" как единоличным исполнительным органом. Сергей Юрасов останется вице-президентом ПАО "ОАК" по производству и техническому развитию и будет совмещать эти должности", — говорится в сообщении.

Как отметили в ОАК, среди приоритетных направлений работы нового управляющего директора завода – выполнение всех производственных программ, повышение финансовой, производственной, технологической эффективности предприятия. Новый руководитель продолжит курс структурных и управленческих преобразований, начатый на предприятии.

Причины смены руководства на предприятии в релизе не указываются.

В марте 2016 года руководителем завода "Авиастар" стал замдиректора НПО "Алмаз" Андрей Капустин. Он руководил заводом менее года. С 2010 года директором предприятия являлся Сергей Дементьев. При нем на заводе был начат серийный выпуск тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А.

АО "Авиастар-СП" — крупнейшее предприятие России по выпуску авиационной техники. Завод входит в группу ПАО "ОАК". Предприятие специализируется на производстве транспортных самолетов Ил-76МД-90А, пассажирских и грузовых самолетов семейства Ту-204, сервисном обслуживании транспортных самолетов Ан-124 "Руслан". Предприятие осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание авиационной техники. Кроме того, на предприятии ведется монтаж интерьеров и отработка систем самолетов семейства Sukhoi Superjet 100. Также "Авиастар-СП" участвует в кооперации по производству нового ближнесреднемагистрального пассажирского самолета МС-21.