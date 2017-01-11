Ford Sollers в 2016 году увеличил продажи в России на 10%

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Продажи Ford Sollers (совместное предприятие американской Ford Motor Company и российского "Соллерс") в России за 2016 год выросли на 10% по сравнению с предыдущим годом и составили около 42,528 тысячи автомобилей, сообщается в пресс-релизе компании.

"По итогам 2016 года продажи автомобилей Ford в России увеличились на 10% и составили 42,528 тысячи автомобилей. Компания смогла нарастить продажи в условиях продолжающегося падения рынка благодаря масштабной трансформации модельного ряда, взвешенной ценовой политике и эффективной реализации долгосрочной стратегии по локализации", — говорится в сообщении компании.

При этом отмечается, что основной рост продаж пришелся на Ford Transit нового поколения. По итогам 2016 года рост составил 63%. За прошлый год было реализовано в общей сложности 5,562 тысячи автомобилей Ford Transit. В декабре Transit нового поколения продемонстрировал рекордные продажи с момента появления на рынке России – 693 автомобиля, что соответствует росту на 38% относительно декабря годом ранее.

По мнению компании, успех Ford Transit на рынке обеспечен наличием версий, отвечающих различным потребностям российских покупателей. "Линейка представлена в новой, открытой в 2016 году сети специализированных Transit Центров – клиентам доступна полная гамма спецверсий на базе Transit, насчитывающая более 25 вариантов специального и социального назначения", — отмечают в Ford Sollers.

Самой популярной моделью Ford в России остается Ford Focus. Так, в 2016 году его продажи увеличились на 8%, несмотря на тенденцию сокращения С-сегмента российского автомобильного рынка, и составили 11,973 тысячи автомобилей. Кроме того, растущий спрос на SUV способствовал увеличению продаж внедорожных моделей Ford EcoSport и Ford Kuga, рост продаж которых составил 15% и 18% соответственно. Рост продаж модели Ford Fiesta, которую компания вывела на рынок России летом 2015 года, составил по итогам 2016 года 29%.

"В новом году мы продолжим укреплять позиции в сегментах SUV и LCV. Мы уверены, что именно кроссоверы станут основой российского автомобильного рынка в будущем, а рынок легкого коммерческого транспорта продолжит активно развиваться. В 2017 году мы продолжим выводить на рынок новые продукты, сервисы и технологии, а также модернизировать производственные мощности, чтобы предложить российским потребителям современные автомобили Ford, максимально адаптированные для нужд рынка", – сообщил президент и CEO Ford Sollers Марк Овенден.