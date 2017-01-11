Ткачев рассказал, на чем Минсельхоз сосредоточит усилия в 2017 году

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости/Прайм. Министерство сельского хозяйства РФ в наступившем году намерено сосредоточить усилия на совершенствовании мер государственной поддержки, заявил глава министерства Алескандр Ткачев.

"В текущем году необходимо сосредоточиться на совершенствовании мер господдержки отрасли и реализации новых мер: льготного кредитования и единой субсидии", — передают в пресс-службе слава Ткачева.

Кроме того, по его мнению, "надо активно заниматься прикладной наукой в сельском хозяйстве, развитием селекции и генетики, мелиорации, важно стимулировать глубокую переработку сельхозсырья". "На особом контроле прошу держать вопросы, связанные с эпизоотической ситуацией, фитосанитарным и ветеринарным надзором", — отметил он.

Министр напомнил, что в 2016 году производство сельхозпродукции в РФ выросло более чем на 4%.

"Это беспрецедентный рост, получен рекордный урожай зерна — 119 миллионов тонн, сохраняется положительная динамика в производстве животноводческой и рыбной продукции", – добавил Ткачев.