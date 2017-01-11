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Экономика

Строительство МРК "Шторм" в Феодосии идет по графику

08:1911.01.2017
(обновлено: 09:03 11.01.2017)
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Завод Море в Феодосии. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Малый ракетный корабль (МРК) "Шторм", оснащаемый согласно проекту крылатыми ракетами "Калибр", строится на феодосийской верфи "Море" в соответствии с графиком, сказал РИА Новости генеральный директор предприятия Олег Зачиняев.

Вид на судостроительный завод Море в Феодосии. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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Малый ракетный корабль нового поколения проекта 22800 был заложен на феодосийской судостроительной верфи "Море" в мае 2016 года. МРК наименованием "Шторм" и водоизмещением около 800 тонн способен развивать скорость до 30 узлов и оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия и артиллерии. Корабль может выполнять задачи на расстоянии около 3 тысяч миль от баз.

"Строительство корабля идет в соответствии с графиком. Формирование корпуса корабля будет завершено в первом квартале, затем на него будет устанавливаться оборудование. На сегодня формирование корпуса корабля завершено на 90%", — сказал Зачиняев.

Параллельно выполнению оборонного заказа на "Море" завершили первый этап модернизации завода, сказал директор.

"Полностью сформировали систему охраны предприятия, восстановили цех, где заложен корабль, восстановили кровлю, фасады, залили бетонные полы, отремонтировали систему вентиляции, заменили электрику, провели испытания подъемных кранов, купили новое оборудование", — сказал Зачиняев.

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© Фото: официальный информационный сайт строительства Крымского моста
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Второй этап модернизации предполагает реконструкцию гидротехнических сооружений завода, увеличение мощности слипа — устройства спуска кораблей на воду, закупку нового оборудования. Модернизацию завода инвестирует Санкт-Петербургская верфь "Пелла".

Феодосийский завод "Море" был национализирован в мае 2014 года решением Госсовета республики, а в октябре 2015 года был передан в федеральную собственность. После воссоединения Крыма и Севастополя предприятие долгое время простаивало без заказов.

Завод "Море" — производитель кораблей военного и гражданского назначения: судов на подводных крыльях, на воздушной подушке, на воздушной каверне, глиссирующих, а также яхт и катеров с корпусами из алюминиево-магниевых сплавов. На "Море" в советское время производились десантные корабли на воздушной подушке типа "Зубр", уникальные противолодочные корабли проекта "Сокол". Завод "Море" являлся также крупнейшим производителем судов гражданского назначения на подводных крыльях типа "Циклон", "Комета", "Восход", "Олимпия".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>

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