В США предлагают ввести санкции за инвестиции в российские энергопроекты

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Американские сенаторы предложили новый законопроект о санкциях против России; документ, в частности, предполагает наказание за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты.
Нынешний американский лидер Барак Обама противился формальному утверждению санкций в конгрессе, чтобы не терять инициативы Белого дома в вопросах введения санкций. В то же время Дональд Трамп, который вступит в должность президента 20 января, высказывался за сотрудничество с Москвой.
Инициаторы законопроекта предлагают вводить санкции за инвестиции объемом более 20 миллионов долларов, которые "значительно помогают России разрабатывать нефтяные и газовые ресурсы". Также сенаторы считают необходимым установить ограничения за продажу "товаров, услуг, технологий, информации" более чем на пять миллионов долларов в год.
Сенаторы также предложили рассмотреть пакет санкций. которые сможет накладывать президент. В число подобных ограничений вошли запрет на помощь бизнесу со стороны экспортно-импортного банка США, экспортные ограничения, а также запреты на займы от американских и международных финансовых институтов. Кроме того, нарушители не смогут работать от имени правительства США и заниматься госпоставками.
Эти меры в законопроекте предлагают оставить на усмотрение президента, хотя разработчики документа не исключили и односторонних действий сената, если Трамп не станет следовать новым правилам.
Новые предложения кодифицируют и придают силу закона нескольким указам Барака Обамы, что в случае одобрения законопроекта усложнит возможную отмену антироссийских санкций.
В документе говорится, что санкции должны коснуться физических лиц, которых сенат считает ответственными за кибератаки против США, за действия России в отношения Украины и Крыма, а также за нарушение прав человека и коррупцию.