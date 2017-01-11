В США предлагают ввести санкции за инвестиции в российские энергопроекты

ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Американские сенаторы предложили новый законопроект о санкциях против России; документ, в частности, предполагает наказание за инвестиции в добычу полезных ископаемых, трубопроводы и гражданские ядерные проекты.

Предложенные меры являются санкциями второго уровня, то есть они могут коснуться не только американцев, но и резидентов третьих стран. Закон вступит в силу, если проект одобрят обе палаты конгресса и подпишет президент США.

Нынешний американский лидер Барак Обама противился формальному утверждению санкций в конгрессе, чтобы не терять инициативы Белого дома в вопросах введения санкций. В то же время Дональд Трамп, который вступит в должность президента 20 января, высказывался за сотрудничество с Москвой.

Инициаторы законопроекта предлагают вводить санкции за инвестиции объемом более 20 миллионов долларов, которые "значительно помогают России разрабатывать нефтяные и газовые ресурсы". Также сенаторы считают необходимым установить ограничения за продажу "товаров, услуг, технологий, информации" более чем на пять миллионов долларов в год.

Кроме того, санкции будут грозить тем, кто инвестирует более пяти миллионов долларов в год в строительство российских трубопроводов или более одного миллиона долларов в развитие гражданских ядерных проектов Москвы.

Сенаторы также предложили рассмотреть пакет санкций. которые сможет накладывать президент. В число подобных ограничений вошли запрет на помощь бизнесу со стороны экспортно-импортного банка США, экспортные ограничения, а также запреты на займы от американских и международных финансовых институтов. Кроме того, нарушители не смогут работать от имени правительства США и заниматься госпоставками.

Также в документе предусмотрен возможный запрет на все транзакции в иностранной валюте и вообще на банковские операции. Кроме того, законодатели намерены запретить фигурантам "черного списка" покупку-продажу имущества в юрисдикции США, а американцы не смогут инвестировать средства в компании, принадлежащие нарушителям.

Эти меры в законопроекте предлагают оставить на усмотрение президента, хотя разработчики документа не исключили и односторонних действий сената, если Трамп не станет следовать новым правилам.

Новые предложения кодифицируют и придают силу закона нескольким указам Барака Обамы, что в случае одобрения законопроекта усложнит возможную отмену антироссийских санкций.

Также законопроект предусматривает выделение 25 миллионов долларов на "разъяснительную работу" о "российской агрессии", которую должны провести американские власти.

В документе говорится, что санкции должны коснуться физических лиц, которых сенат считает ответственными за кибератаки против США, за действия России в отношения Украины и Крыма, а также за нарушение прав человека и коррупцию.