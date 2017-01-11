Аргентина договорилась об инвестициях в сланцевое месторождение Vaca Muerta

МЕХИКО, 11 янв – РИА Новости. Аргентина достигла соглашения с энергокомпаниями и профсоюзами об увеличении объемов добычи на сланцевом месторождении Вака Муэрта (Vaca Muerta), где сосредоточены одни из крупнейших в мире запасов нетрадиционных углеводородов, сообщает El Economista.

Как заявил президент Аргентины Маурисио Макри, соглашение предполагает инвестиции нефтяников, в том числе государственной YPF, Chevron, Total, Royal Dutch Shell и подразделения BP Pan American Energy, в 2017 году в пять миллиардов долларов. В частности, YPF вложит 2,3 миллиарда долларов.

Соглашение предполагает гарантированную властями страны минимальную цену для производителей газа в размере 7,5 доллара за миллион британских термальных единиц на новых скважинах до 2020 года. Также стороны договорились об изменении условий труда работников.

Месторождение Vaca Muerta, расположенное в провинции Неукен, было открыто в 2011 году, обладает одними из крупнейших в мире запасов сланцевых углеводородов. По данным Минэнерго США, его запасы составляют 308 триллионов кубических футов газа и 16,2 миллиарда баррелей нефти.