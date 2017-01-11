Всемирный банк назвал главный фактор риска для экономики в 2017 году

ЛОНДОН, 11 янв — РИА Новости, Наталья Копылова. Протекционистская политика является главным риском для глобальной экономики в 2017 году, заявила журналистам ведущий автор доклада Всемирного банка Global Economic Prospects Франческа Онсорг.

"Протекционизм — это первый и основной риск для экономики, который мы указали в нашем докладе. Также неопределенность, вызванная политикой ужесточения, наряду с протекционизмом будут оказывать долгосрочный негативный эффект на инвестиции. А это, в свою очередь, может привести к продолжительной волатильности на рынке и угрозе финансовой стабильности", — сказала она.

Всемирный банк также обеспокоен тем, что перспективы роста мировой экономики сокращаются. "Мы отмечали это в предыдущем докладе и отмечаем сейчас, что наши прогнозы по росту глобальной экономики снижаются", — добавила Онсорг.