Американский инвестор Джим Роджерс посоветовал вкладывать в Россию

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Американский инвестор Джим Роджерс в интервью CNBC назвал российский рынок недооцененным и посоветовал покупать российские активы.

Джим Роджерс, бывший партнер миллиардера Джорджа Сороса, многие десятилетия с пессимизмом относился к российскому рынку. В последние несколько лет он изменил точку зрения: теперь Роджерс активно покупает рубли и российские ценные бумаги.

Инвестор отмечает, что у России огромные природные ресурсы и низкий государственный долг. Он также делает ставку на то, что при Дональде Трампе отношения между Москвой и Вашингтоном будут улучшаться.

"Трамп собирается установить дружеские отношения с Россией. Это огромная перемена. Вы увидите, как остальной мир снимет санкции", — заявил он.

От политики новой президентской администрации будут зависеть и перспективы китайского рынка, считает Роджерс. "Некоторые люди, которых назначил Трамп, понимают, как устроен мир. С другой стороны, у него в команде есть те, кто считает нужным наброситься на Китай", — отметил инвестор.

В целом Роджерс оптимистично оценивает перспективы азиатских рынков в ближайшие 10-20 лет. "Если посмотреть на крупнейших мировых кредиторов, они все в Азии: Гонконг, Тайвань, Корея, Япония, даже Россия. Там активы, там положительная демография. Там энергия", — сказал он.