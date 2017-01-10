Эксперты прогнозируют возобновление найма сотрудников в энергокомпании

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Мировые энергетические компании впервые за последние три года увеличивают расходы и планируют возобновить найм сотрудников вслед за восстановлением цен на нефть, пишет агентство Блумберг со ссылкой на сообщение аналитиков консалтинговой фирмы Graves & Co.

Падение мировых цен на нефть привело с 2014 года до конца 2016 года к сокращению порядка 440,131 тысячи сотрудников энергетических компаний по всему миру. Примерно треть сокращений пришлась на США, следует из данных компании.

В конце ноября 2016 года инвесторы были обрадованы долгожданным решением ОПЕК сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей, что способствовало постепенному росту цен на нефть. В начале декабря в Вене прошла встреча ОПЕК с нефтедобывающими странами вне организации. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

В результате нефтяные компании намерены увеличить расходы на разведку и добычу, и поэтому начинают нанимать обратно своих сотрудников. По прогнозу аналитика Barclays Дэвида Андерсона (David Anderson), рост капитальных расходов в 2017 году составит 7%, пишет агентство.