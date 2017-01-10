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Экономика

S&P ухудшило прогноз по рейтингам Nokia до стабильного с позитивного

19:1310.01.2017
(обновлено: 22:09 10.01.2017)
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Здание штаб-квартиры рейтингового агентства Standard & Poors в Нью-Йорке, США. Архивное фото
© AP Photo/ Henny Ray Abrams

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило прогноз по долгосрочному и краткосрочному корпоративным кредитным рейтингам финской корпорации Nokia до стабильного с позитивного, сообщается в релизе агентства.

S&P также подтвердило рейтинги компании на уровне "BB+/A-3".

"Пересмотр прогноза отражает, главным образом, более слабый, чем ожидалось, прогноз по доходам Nokia в 2016-2017 годах, что связано с серьезным снижением рыночного спроса на мобильное телекоммуникационное оборудование. Пересмотр также отражает более высокие, чем ожидалось, затраты на реструктуризацию и связанный с ними ожидаемый отток денежных средств в 2016-2018 годах", — говорится в релизе агентства.

Агентство прогнозирует отток денежных средств примерно в 2,6 миллиарда евро в 2016-2018 годах. Выручка по итогам 2016 года, как предполагается, снизится на 10-12% в годовом выражении.

По мнению агентства, приобретение компании Alcatel-Lucent в январе 2016 года улучшило оценку бизнес-рисков для Nokia. Причиной этого является увеличение доступного для Nokia рынка в два раза. Кроме того, агентство отмечает, что ассортимент продукции компании в настоящее время хорошо диверсифицирован. Он включает в себя оборудование как для мобильных, так и для фиксированных сетей.

Nokia — финская транснациональная компания, производитель телекоммуникационного оборудования для мобильных, фиксированных, широкополосных и IP-сетей. В апреле 2015 года Nokia и Alcatel-Lucent подписали меморандум о слиянии стоимостью 15,6 миллиарда евро. Объединенная компания будет называться Nokia Corporation, доля Nokia в ней составит 66,5%, Alcatel — 33,5%.

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