Нефть дешевеет на сообщениях о росте добычи в Иране и Ливии

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть снижаются во вторник вечером на фоне сообщений о росте добычи "черного золота" в Иране и Ливии, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.30 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,96% — до 54,41 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,69% — до 51,60 доллара за баррель.

Ранее во вторник заместитель управляющего директора Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Голямреза Манучехри (Gholamreza Manouchehri) заявил, что уровень добычи нефти Ирана в настоящее время составляет 3,9 миллиона баррелей в сутки и приближается к целевым 4 миллионам баррелей в день.

Помимо этого, газета The Wall Street Journal сообщила, что Ливия увеличила добычу нефти более чем в три раза за последние шесть месяцев, угрожая планам ОПЕК повысить цены на нефть за счет сокращения добычи. Так, добыча нефти в стране на этой неделе увеличилась до 708 тысяч баррелей в сутки, достигнув максимума за последние три года. При этом менее чем год назад добыча нефти не превышала 200 тысяч баррелей в день.

ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. В декабре к этим договоренностям присоединились нефтедобывающие страны вне организации. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. В рамках соглашения ОПЕК Ливия освобождена от обязательств по сокращению добычи нефти из-за внутренних конфликтов в стране.

"Это просто невероятно, как быстро растет производство нефти. Все эти сокращения могут быть сведены на нет лишь ростом добычи в Ливии", — прокомментировал газете The Wall Street Journal трейдер Tyche Capital Advisors Тарик Захир (Tariq Zahir).