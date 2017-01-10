В Россельхознадзоре рассказали, для чего необходимо уничтожать "санкционку"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Уничтожение продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, является единственным способом прекратить их импорт — распределение "санкционки" лишь породит коррупционные схемы среди чиновников, считает глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.Российской газете", которое выйдет в среду.
"Если не уничтожать, а попытаться распределять ее, тогда придется посадить еще 20 чиновников, которые начнут распределять эту продукцию и породят новые коррупционные схемы. Насколько я знаю, не только у нас работает эта система. Незаконная продукция, неподтвержденная документами, уничтожается и в других странах", — добавил глава ведомства.
Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования. По мнению российских властей, уничтожение санкционных продуктов помогает сократить поток продуктовой контрабанды в страну, делая контрабанду экономически невыгодной.