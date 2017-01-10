В Россельхознадзоре рассказали, для чего необходимо уничтожать "санкционку"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Уничтожение продуктов, запрещенных к ввозу в Россию, является единственным способом прекратить их импорт — распределение "санкционки" лишь породит коррупционные схемы среди чиновников, считает глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"Конечно, продукцию уничтожать не самый хороший способ. Но вы должны понять, что государство это делает для того, чтобы такие нарушения не повторялись. Это единственный способ прекратить поставки таких товаров в нашу страну", — сказал Данкверт в интервью " Российской газете ", которое выйдет в среду.

"Если не уничтожать, а попытаться распределять ее, тогда придется посадить еще 20 чиновников, которые начнут распределять эту продукцию и породят новые коррупционные схемы. Насколько я знаю, не только у нас работает эта система. Незаконная продукция, неподтвержденная документами, уничтожается и в других странах", — добавил глава ведомства.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2015 года подписал указ об уничтожении начиная с 6 августа того же года продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер (продовольственного эмбарго). Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом. К концу 2016 года Россельхознадзор уничтожил почти 9 тысяч тонн продуктов.

Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования. По мнению российских властей, уничтожение санкционных продуктов помогает сократить поток продуктовой контрабанды в страну, делая контрабанду экономически невыгодной.