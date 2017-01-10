ЦБ рекомендует принять в марте закон о натуральном возмещении по ОСАГО

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Банк России выступает за скорейшее принятие закона о приоритете натурального возмещения по ОСАГО, чтобы он вступил в силу с 1 марта 2017 года, сообщил на "круглом столе" в Госдуме заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

"Мы считаем, что законопроект подлежит настолько, насколько это возможно, скорейшему принятию для того, чтобы он вступил в силу с 1 марта 2017 года. Это необходимо для того, чтобы максимальным образом приблизить тот положительный эффект, который будет формироваться по итогам новой практики", — сказал зампред ЦБ.

Данный эффект не может быть сформирован мгновенно, потому что нужно будет, в первую очередь, самим страховым компаниям наладить более плотную работу с СТО, заключить или перезаключить договоры, возможно, найти места для новых СТО и т.д., пояснил Чистюхин. "Это потребует времени, и, таким образом, мы представляем, что с учетом тех негативных эффектов, которые есть в ряде регионов РФ, нам крайне необходимо скорейшее принятие закона", — добавил он.

Предложения ЦБ ко второму чтению

Чистюхин напомнил, что Банк России поддержал принятие законопроекта о приоритете натурального возмещения по ОСАГО в первом чтении при условии внесения в него ко второму чтению существенных изменений, связанных с усилением защиты прав потребителей на страховом рынке и конкретно на рынке ОСАГО.

По его словам, предполагается, что страховщик будет заключать договор со станцией техобслуживания (СТО) для осуществления ремонта в рамках исполнения обязательств страховщиков по договорам ОСАГО. При заключении договора ОСАГО потребитель сможет выбрать СТО, на которой он предпочел бы отремонтировать свое транспортное средство в случае наступления соответствующих обстоятельств или событий из перечня, предложенного страховщиком.

"И таким образом, у потребителя появляется право на то, чтобы он выбирал именно ту СТО, которую он хочет, но из того принципиального перечня, который ему предложит изначально страховщик", — подчеркнул зампред ЦБ.

Страховое возмещение в случае причинения вреда транспортному средству физического лица будет осуществляться преимущественно в натуральной форме за исключением ряда случаев, которые прямо установлены законом.

В частности, по словам Чистюхина, возмещение деньгами будет осуществляться в случае "полной гибели" транспортного средства, в случае, когда стоимость ремонта превышает максимальный размер выплаты — 400 тысяч рублей, а также в случае, если страховщик не может организовать ремонт на СТО, которая бы соответствовала требованиям ЦБ.

Выплата деньгами станет возможна и в случае, если страхователь оказался в тяжелой жизненной ситуации. "Если страхователь настаивает на денежной выплате и специальная комиссия при Российском союзе автостраховщиков (РСА) удовлетворяет соответствующее заявление, т.е. это так называемые тяжелые жизненные обстоятельства", — пояснил Чистюхин.

При этом он не исключил, что может быть дан некий открытый перечень, в который войдут как минимум два обстоятельства. "Это причинение тяжкого вреда здоровью или смерть потерпевшего, возможно, членов его семьи, формулировки до конца можно отработать. В этом случае можно претендовать на классификацию данного факта как тяжелые жизненные обстоятельства и при желании тех выгодоприобретателей, которые будут получать возмещение не ремонтом, а деньгами", — сообщил Чистюхин.

Если страховщик и страхователь договорились о денежном возмещении, то оно также будет возможно. "Если это договорные отношения, тогда тоже можно платить деньгами, независимо от того, что есть СТО и она соответствует требованиям", — пояснил зампред ЦБ.

Кроме того, денежное возмещение будет осуществляться и при введении Банком России запрета на ремонт в случае, когда страховщик не выполняет требование закона и не обеспечивает надлежащий ремонт. "В этом случае страховщик не имеет права без согласования с потребителем осуществлять ремонт, должен будет заплатить деньги. И только если потребитель хочет отремонтировать автомобиль и сам прямо выражает свою позицию об этом, тогда будет, соответственно, возмещение в натуре", — отметил Чистюхин.

Срок гарантии на ремонт в рамках натурального возмещения по ОСАГО (на произведенные работы и установленные запчасти) должен составить шесть месяцев.

"Мы изначально предлагали два месяца, но по итогам консультаций с рынком, с экспертами, услышав позицию депутатов, предлагаем, чтобы это было шесть месяцев. Плюс к этому, в том случае, если транспортное средство находится на гарантии предприятия-изготовителя, то ремонт должен быть произведен только той СТО, которая имеет соответствующие полномочия, данные изготовителем автомобиля на данный вид работ", — сказал зампред ЦБ.

© РИА Новости. Максим Богодвид Перейти в фотобанк Оформление полисов ОСАГО и КАСКО у здания Управления ГИБДД МВД

Если потерпевший останется недоволен ремонтом, то он должен будет направить свою претензию страховщику, с которым был заключен договор ОСАГО. Страховщик в течение десяти дней должен принять решение либо об удовлетворении претензии путем организации ремонта, либо об отказе в удовлетворении этой претензии. В том случае, если нарушаются сроки ремонта, предполагается, что выплачивается неустойка в размере 0,1% от полной стоимости ремонта, причем срок нарушения исчисляется с окончания предельного срока ремонта.

Максимальный срок ремонта ЦБ предлагает установить в 30 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, в случае, если автомобиль направляется потерпевшим на ремонт в течение пяти дней с даты выдачи направления. "Если эта дата пропускается (пять дней), то дается не 30 дней, а 35, т.е. если упрощать ситуацию, то можно сказать, что максимальный срок ремонта — 35 рабочих дней", — продолжил Чистюхин

Максимальное расстояние до СТО предлагается установить в 50 километров, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

"Но повторяю, мы всегда говорим о случаях, когда у нас правит закон, а не договор между потребителем и страховщиком. В договоре они могут установить любое расстояние – как 5 километров, так и 105 километров", — пояснил зампред ЦБ. Он также заявил, что в подзаконном нормативном акте ЦБ будет установлен порядок взаимодействия потерпевшего, страховщика и СТО в случае выявления недостатков восстановительного ремонта транспортного средства.

Позиция правительства РФ

"Формально то, о чем говорил Владимир Викторович (Чистюхин) в части предложений правительства и Банка России по данному законопроекту, они будут отражены в официальных поправках правительства РФ", — сообщил на "круглом столе" директор департамента финансовой политики Минфина России Сергей Барсуков.

При этом, по его словам, те замечания, которые были изложены в официальном отзыве правительства на законопроект при его рассмотрении в первом чтении "нашли отражение в тех поправках, которые 29 декабря министерство финансов внесло в правительство РФ".

"Причем важно, что эти поправки были согласованы и Банком России, и Минэкономразвития, и согласованы Минюстом", — подчеркнул глава департамента. Он надеется, что в ближайший понедельник поправки будут рассмотрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Позиция страховщиков

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, в свою очередь, говоря о редакции, которая готовится ко второму чтению, сказал, что это "очень тяжелое" испытание для страховщиков, поскольку "это дороже чем то, что было".

"Потому что ремонт по ОСАГО вот в этом виде, за вычетом износа, (когда) новые запчасти страховщик ставит в отличие от предыдущего варианта за свой счет, это будет дороже", — пояснил он. "Но когда мы посчитали, сколько стоит страховое мошенничество и сколько стоит вот эта вот надбавка, мы сочли возможным и необходимым пойти на вот такого рода испытания для себя", — добавил глава ВСС, отметив, что по этому вопросу были трудные переговоры и с ЦБ, и с Минфином.

В то же время Юргенс полагает, что страховщик должен нести ответственность за качество ремонта и за его срок лишь в том случае, если "выбор СТО был из перечня страховщиков", потому что страховщик знает, какие станции загружены, а какие нет.

"У нас есть много случаев по югу России, когда автоюристы, зная, какая станция загружена, именно туда отправляют своих клиентов, и потом, используя эту перегруженность, обращаются сразу в суд, потому что не соблюдаются сроки. Поэтому если мы несем ответственность за сроки и за качество ремонта, мы предлагаем страхователю и СТО", — пояснил глава ВСС.

В том же случае, когда страхователь все-таки сам выбирает СТО, "то тогда мы не несем ответственность за качество и за сроки, потому что это вне нашей компетенции и вне наших возможностей", добавил он.

Юренс также обратил внимание на наличие коллизии с действующим законодательством: "ЦБ и Минфин предлагают создать при РСА комиссию по тяжелым жизненным обстоятельством, т.е. у человека нет денег, предположим, и он попал в тяжелую жизненную ситуацию, разбился, и он говорит: "Дай мне деньги, я не буду восстанавливать машину". В законе о страховании сказано, что это возмещение ущерба, а не тяжелая жизненная ситуация. Здесь есть коллизия".

Кроме того, если только РСА поручить выяснение, являются ли жизненные обстоятельств тяжелыми или нет, то тогда 20 дней, которые отводятся страховщикам для урегулирования страхового случая, недостаточно, считает президент ВСС.

"Мы не можем понять все обстоятельства человека за эти 20 дней. И в принципе критерии, характеризующие тяжелые жизненные обстоятельства, нигде не описаны, ни в законе, ни в подзаконных актах, что приведет к неработоспособности такой системы. Это влечет за собой к тому же довольно значительные траты в той ситуации, когда ОСАГО приносит в основном убытки, а не доходы", — уверен Юргенс.