Резервный фонд сократился за 2016 год в 3,7 раза

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Резервный фонд России за прошедший год сократился в рублях в 3,7 раза. Как следует из материалов Минфина, на 1 января 2017 года объем фонда составил 972,13 миллиарда рублей или 16,03 миллиарда долларов, в то время как годом ранее он равнялся 3,641 триллиона рублей, что эквивалентно 49,95 миллиарда долларов.

Как отмечает ведомство, в декабре прошлого года оно перевело часть средств Резервного фонда, которые хранились на счетах Центробанка в иностранной валюте, в рубли. Так, были реализованы 6,87 миллиарда долларов, 6,44 миллиарда евро и 1,21 миллиарда фунтов стерлингов. Вырученные 966,9 миллиарда рублей поступили на единый счет федерального бюджета.

Таким образом, за 2016 год правительство, как и планировало, израсходовало из Резервного фонда 2,137 триллиона рублей. В декабре объем трат оказался самым большим, ранее министерство финансов расходовало средства фонда равными частями по 390 миллиардов рублей в апреле, мае и августе.

Остатки средств на валютных счетах Резервного фонда на 1 января текущего года составили 7,62 миллиарда долларов, 6,71 миллиарда евро и 1,1 миллиарда фунтов стерлингов.

"Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств Резервного фонда на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах США, за период с 15 по 31 декабря 2016 года составила 0,02 миллиарда доллара, что эквивалентно 1,15 миллиарда рублей. Курсовая разница от переоценки остатков средств на указанных счетах за период с 1 января по 31 декабря 2016 года составила отрицательную величину — минус 531,54 миллиарда рублей". — говорится в сообщении Минфина.