Средства бюджета для Фонда развития моногородов превышали его потребности

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Средства федерального бюджета, направленные в Фонд развития моногородов в 2014–2015 годах, превышали его реальные потребности, сообщает Счетная палата.

"Средства, выделенные Фонду из федерального бюджета в 2014-2015 годах, по мнению Счетной палаты, значительно превышали его реальные потребности и могли быть предоставлены в более поздние сроки", — говорится в сообщении по результатам проверки эффективности использования средств федерального бюджета, направленных в Фонд развития моногородов в 2014–2016 годах.

По данным Счетной палаты, объем неиспользованной субсидии на 16 ноября 2016 года составлял 2,2 миллиарда рублей. До 1 января 2016 года субсидия перечислялась на расчетный счет Фонда во Внешэкономбанке. На условиях, что остаток субсидии на расчетном счете Фонда будет неснижаемым, Внешэкономбанк начислял проценты в размере от 8,75 до 10,75%. За два года доходы Фонда от размещения в банке свободных денежных средств составили почти 260 миллионов рублей.

Коллегия Счетной палаты приняла решение направить представления Минэкономразвития и в некоммерческую организацию "Фонд развития моногородов", а также информационное письмо – в Федеральное казначейство и отчет – в палаты Федерального Собрания, отмечается в сообщении.