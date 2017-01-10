Источник: Россия начала сокращать добычу нефти в рамках соглашения с ОПЕК

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Россия приступила к сокращению добычи нефти в рамках соглашения с нефтедобывающими странами, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом реализации соглашения.

"Приступили к снижению", — сказал источник.

Он также добавил, что снижение добычи пока превышает ранее озвученную цель для января в 50 тысяч баррелей в сутки.

ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. В декабре к этим договоренностям присоединились нефтедобывающие страны вне организации. Одиннадцать не входящих в ОПЕК стран согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей.