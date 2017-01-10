Тендер на выбор генподрядчика ж/д подходов к мосту в Крым не состоялся

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) не смогло определить генподрядчика по строительству железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив, следует из материалов на портале госзакупок.

Росжелдор планировал определить генподрядчика по итогам запроса предложений, объявленного в конце прошлого года. Срок исполнения контракта — ноябрь 2019 года. Максимальная цена контракта — 16,9 миллиарда рублей. Заявки принимались по 9 января.

"По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. Запрос предложений признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 19 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ", — говорится в документах.

До этого проводились два конкурса с ограниченным участием, однако оба сорвались из-за отсутствия заявок, в связи с чем газета "Коммерсант" написала, что сроки реализации проекта по строительству моста в Крым рискуют сдвинуться. В пресс-службе Минтранса РФ сообщали РИА Новости, что сроки работ по строительству железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив остаются неизменными.

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