Тендер на выбор генподрядчика ж/д подходов к мосту в Крым не состоялся

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) не смогло определить генподрядчика по строительству железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив, следует из материалов на портале госзакупок.
"По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки. Запрос предложений признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному частью 19 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ", — говорится в документах.
До этого проводились два конкурса с ограниченным участием, однако оба сорвались из-за отсутствия заявок, в связи с чем газета "Коммерсант" написала, что сроки реализации проекта по строительству моста в Крым рискуют сдвинуться. В пресс-службе Минтранса РФ сообщали РИА Новости, что сроки работ по строительству железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив остаются неизменными.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>