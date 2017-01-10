СМИ: Минтранс намерен ужесточить наказания в системе "Платон"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович по итогам совещания в правительстве поручил Минтрансу подготовить проект поправок к КоАП, связанный с ужесточением наказания для владельцев грузовиков за неоплату проезда в рамках системы "Платон", пишет газета "Коммерсант" во вторник.

Сообщается, что речь идет о двух нововведениях. Сегодня штраф за неоплату проезда по федеральной дороге составляет 5 тысяч рублей (10 тысяч рублей при повторном нарушении в течение года). При этом в действующей редакции КоАП оговорено, что владелец грузовика получает не более одного штрафа в сутки при фиксации нарушения автоматической камерой. Это правило планируется отменить, отмечает газета.

Второе нововведение касается 50-процентной скидки при оплате штрафа в 20-дневный срок (действует с 1 января 2016 года) — она не будет действовать, в случае если неоплату проезда в рамках "Платона" зафиксировал инспектор Ространснадзора, а не камера, пишет издание.

По данным оператора "Платона" компании РТИТС, сегодня на федеральных дорогах работают 194 стационарных рамки контроля оплаты проезда (оборудованы камерами), к июлю их количество будет увеличено до 481, пишет газета. Кроме того, для контроля оплаты проезда по трассам ежедневно курсируют 100 автомобилей с мобильными камерами. Штрафы за неоплату выписывает ГИБДД, Минтранс планирует передать эту функцию в Ространснадзор.

В Минтрансе разработку законопроекта изданию подтвердили: "В рамках работы по усилению контроля за внесением платы соответствующие инициативы прорабатывались".

Система "Платон" введена 15 ноября 2015 года. Деньги идут в дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн. Тариф в настоящее время составляет 1,53 рубля за километр вместо изначально запланированных 3,73 рубля. Минтранс РФ предлагает повысить тарифы с февраля 2017 года до 2,61 рубля за километр, с июня того же года — до 3,06 рубля за километр.