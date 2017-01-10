СМИ: Минтранс намерен ужесточить наказания в системе "Платон"

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович по итогам совещания в правительстве поручил Минтрансу подготовить проект поправок к КоАП, связанный с ужесточением наказания для владельцев грузовиков за неоплату проезда в рамках системы "Платон", пишет газета "Коммерсант" во вторник.
Второе нововведение касается 50-процентной скидки при оплате штрафа в 20-дневный срок (действует с 1 января 2016 года) — она не будет действовать, в случае если неоплату проезда в рамках "Платона" зафиксировал инспектор Ространснадзора, а не камера, пишет издание.
В Минтрансе разработку законопроекта изданию подтвердили: "В рамках работы по усилению контроля за внесением платы соответствующие инициативы прорабатывались".
Система "Платон" введена 15 ноября 2015 года. Деньги идут в дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн. Тариф в настоящее время составляет 1,53 рубля за километр вместо изначально запланированных 3,73 рубля. Минтранс РФ предлагает повысить тарифы с февраля 2017 года до 2,61 рубля за километр, с июня того же года — до 3,06 рубля за километр.