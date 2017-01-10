Цена нефти растет на ожиданиях восстановления баланса на рынке

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Нефть дорожает во вторник на ожиданиях восстановления баланса спроса и предложения на рынке "черного золота" в результате оговоренного сокращения добычи странами, входящими и не входящими в ОПЕК, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 08.17 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,20% — до 55,05 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,19% — до 52,06 доллара за баррель.

"Скоординированные сокращения поддержат восстановление баланса на рынке, в результате чего уменьшаться мировые уровни запасов (нефти — ред.)", — приводит агентство Рейтер мнение неназванных аналитиков BMI Research.

ОПЕК 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. В декабре к этим договоренностям присоединились нефтедобывающие страны вне организации.

Саудовская Аравия снизила добычу нефти в январе на 486 тысяч баррелей в день — до 10 миллионов, Кувейт – примерно до 2,7 миллиона баррелей в день. Согласно договоренностям, Кувейт согласился снизить добычу нефти на 131 тысячу баррелей в день начиная с 1 января.