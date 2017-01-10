Прямые инвестиции Китая за рубеж в 2016 году могут достичь $170 миллиардов

ПЕКИН, 10 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубеж по итогам 2016 года могут достичь 170 миллиардов долларов, заявил во вторник на пресс-конференции глава Государственного комитета по реформам и развитию Сюй Шаоши.

"С января по ноябрь объем прямых нефинансовых инвестиций Китай за рубеж уже достиг 161,7 миллиарда долларов США, что на 55,3% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Предположительно, по итогам всего года показатель может достичь 170 миллиардов долларов", — сказал Сюй Шаоши.

Согласно докладу комитета по реформам и развитию КНР, опубликованному в марте, власти Китая планировали прямые инвестиции Китая за рубеж в 2016 году в размере 130 миллиардов долларов.

По итогам 2015 года, китайские нефинансовые прямые инвестиции за рубеж составили 118 миллиардов долларов, что на 14,7% больше показателя 2014 года