Власти Китая прогнозируют рост ВВП по итогам 2016 года около 6,7%

ПЕКИН, 10 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Темпы роста ВВП Китая по итогам 2016 года составят около 6,7%, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по реформам и развитию Сюй Шаоши.

"Всем также известно, что темпы роста ВВП в первом, втором и третьем кварталах составили 6,7%. По предварительным расчетам, годовой темп роста ВВП также может составить около 6,7%", — сказал Сюй Шаоши.

Ранее Академия общественных наук Китая опубликовала Синюю книгу по экономике, в которой говорится, что темпы роста ВВП КНР по итогам 2016 года составят 6,7%, в 2017 году показатель составит 6,5%.

По итогам 2015 года темпы роста ВВП Китая замедлились до 6,9%, что стало худшим показателем за последние 25 лет. На 2016 год правительство Китая установило планку роста в интервале от 6,5% до 7%. Согласно данным государственного статистического бюро КНР, в первом, втором и третьем кварталах 2016 года рост составил 6,7%. Таким образом, результаты первых трёх кварталов совпадают с ожиданиями властей. При этом аналитики прогнозировали замедление темпов экономического роста Китая до 6,6% по итогам третьего квартала 2016 года.