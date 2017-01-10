В Китае инфляция по итогам 2016 года составила 2%

ПЕКИН, 10 янв — РИА Новости, Иван Булатов. Индекс потребительских цен (инфляция, CPI) в Китае по итогам 2016 года вырос на 2,0%, оказавшись лучше прогноза властей, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.

Правительство Китая в начале прошлого года прогнозировало, что инфляция в 2016 году составит 3%.

При этом в декабре инфляция в КНР ускорилась до 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В свою очередь индекс цен производителей (PPI) в декабре вырос до максимума с сентября 2011 года — на 5,5%. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост показателя в декабре на 4,5%. В целом по итогам 2016 года индекс цен производителей снизился на 1,4%.