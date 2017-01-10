Forbes: российские миллиардеры стали еще богаче после победы Трампа

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Состояние российских миллиардеров после победы Дональда Трампа на выборах президента США увеличилось на 29 миллиардов долларов, пишет Forbes.

Рост объясняется укреплением национальной валюты и повышением стоимости российских ценных бумаг, отмечает издание.

Максимальный рост доходов с 8 ноября 2016 года показал глава правления газовой компании НОВАТЭК Леонид Михельсон. Стоимость активов бизнесмена, по данным Forbes, увеличилась на 1,9 миллиарда долларов, составив 18,2 миллиарда. Михельсон занимает первое место в рейтинге богатейших российских предпринимателей 2016 года.

Кроме того, существенно выросло состояние представителей металлургической и горнодобывающей отрасли: главы совета директоров ПАО "Северсталь" Алексея Мордашова — на 1,6 миллиарда долларов, а также владельца НЛМК Владимира Лисина — на 1,4 миллиарда.

При этом, как отмечает Forbes, если состояние американских миллиардеров после победы Трампа на выборах увеличилось в среднем на 2,8 процента, то наиболее состоятельные россияне стали богаче в среднем на 7,1 процента.