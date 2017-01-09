Безработица в еврозоне в ноябре составила 9,8%, как и ожидалось

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Безработица в еврозоне в ноябре сохранилась на минимальном уровне с июля 2009 года уровня, достигнутом в октябре — 9,8%, говорится в отчете европейского статистического агентства Евростат.

Таким образом показатель совпал с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Кроме того, уровень безработицы в ЕС в ноябре оказался на минимальном уровне с февраля 2009 года — 8,3%. Показатель октября был пересмотрен в сторону повышения — с 8,3% до 8,4%.

Годом ранее безработица в еврозоне в отчетном месяце составляла 10,5%, а в ЕС — 9%. При этом в абсолютном выражении число безработных в ЕС в ноябре текущего года составило 20,429 миллиона человек, в зоне евро — 15,898 миллиона человек.

Самая низкая безработица среди стран ЕС по итогам ноября зафиксирована в Чехии (3,7%) и Германии (4,1%). Самый высокий уровень безработицы наблюдался в Греции (последняя оценка в 23,1% сделана в сентябре 2016 года) и Испании (19,2%).