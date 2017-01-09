В Туве создадут хозяйство по разведению лошадей местной породы

КРАСНОЯРСК, 9 янв — РИА Новости. Хозяйство по разведению лошадей тувинской породы будет создано в Туве в текущем году, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В пресс-службе со ссылкой на главу республики Шолбана Кара-оола отметили, что среди хозяйств будет проведен отбор, а затем материалы для присвоения статуса племенного репродуктора будут отправлены в Минсельхоз РФ. По его словам, развитие табунного коневодства станет одним из приоритетов АПК Тувы на 2017-2019 годы.

"В 2017 году в Туве создадут племенной репродуктор по разведению лошадей тувинской породы", — сообщает правительство.

По данным главы республики, 10 лет назад поголовье лошадей в регионе составляло менее 20 тысяч, а сейчас — более 68 тысяч голов. В ходе учета конского поголовья специалистам предстоит идентифицировать лошадей тувинской породы и составить на каждое животное паспорт, в том числе электронный с использованием вживляемого микрочипа. Предполагается также создать базу данных на все коневодческие хозяйства для вовлечения их в работу по обмену опытом разведения тувинских лошадей, организации семинаров и иных мероприятий.