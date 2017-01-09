В Туве создадут хозяйство по разведению лошадей местной породы
КРАСНОЯРСК, 9 янв — РИА Новости. Хозяйство по разведению лошадей тувинской породы будет создано в Туве в текущем году, сообщила пресс-служба регионального правительства.
В пресс-службе со ссылкой на главу республики Шолбана Кара-оола отметили, что среди хозяйств будет проведен отбор, а затем материалы для присвоения статуса племенного репродуктора будут отправлены в Минсельхоз РФ. По его словам, развитие табунного коневодства станет одним из приоритетов АПК Тувы на 2017-2019 годы.
"В 2017 году в Туве создадут племенной репродуктор по разведению лошадей тувинской породы", — сообщает правительство.
По данным главы республики, 10 лет назад поголовье лошадей в регионе составляло менее 20 тысяч, а сейчас — более 68 тысяч голов. В ходе учета конского поголовья специалистам предстоит идентифицировать лошадей тувинской породы и составить на каждое животное паспорт, в том числе электронный с использованием вживляемого микрочипа. Предполагается также создать базу данных на все коневодческие хозяйства для вовлечения их в работу по обмену опытом разведения тувинских лошадей, организации семинаров и иных мероприятий.
Романтика кочевой жизни тувинского чабана
Развитие коневодства в Туве стало одним из приоритетов развития сельского хозяйства. Более 90% от общего республиканского табуна составляют лошади исконно тувинской породы.
Около 80% территории республики занимают горы, именно они играют роль стены, которая определяет климат как резко континентальный с морозной, безветренной зимой.
Зимой температура воздуха в Туве обычно падает до минус 30-40 градусов.
Шагаа, новый год по лунному календарю, - один из самых крупных праздников в календаре тувинцев. Богатый стол - символ благополучия в следующем году. В феврале (обычно Шагаа приходится на этот месяц) домашние животные худые, изможденные, поэтому о мясе следует позаботиться заранее: в конце октября-ноября зарезать самого жирного барана, сложить мясо в его желудок и закопать в яму, недалеко от юрты.
В Туве в последние годы регистрируется стабильный рост поголовья лошадей. По данным Минсельхоза Тувы, если в 2007 году насчитывалось около 24 тысяч голов, то спустя четыре года численность поголовья приблизилась к 40 тысячам, из которых более половины содержатся в частных руках.
Один из главных обрядов встречи Шагаа, нового года по лунному календарю, – Сан салыр, возжигание священного огня. В качестве подношения духам, чтобы они были благосклонными к древней тувинской земле, приносят "белую пищу" – молоко и молочные продукты и национальные тувинские сладости.
Попытка заарканить необъезженного коня.
Чабаны загоняют табун лошадей в загон на зимней стоянке.
Юрта – основное жилище кочевников. Летом она хорошо защищает от зноя, зимой – от холода.
Тес-Хемский кожуун находится в юго-восточной части Тувы, он приравнивается к районам Крайнего Севера.
Встречая Шагаа, хозяйки приветствуют рассвет свежезаваренным чаем, разбрызгивая его по установленной традиции в направлении частей света, приветствуя солнце, землю и Большую родину - Туву.