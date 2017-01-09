Россия 1-8 января сократила суточную нефтедобычу на 130 тысяч баррелей

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. РФ 1-8 января сократила суточную нефтедобычу с уровня октября, предусмотренного отправной точкой снижения добычи по соглашению ОПЕК и стран вне картеля, на 130 тысяч баррелей — до 11,1 миллиона баррелей, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на неназванного сотрудника ЦДУ ТЭК.

В общей сложности добыча нефти и газоконденсата в стране за первые 8 дней января составила 12,13 миллиона тонн.

ОПЕК на заседании в Вене 30 ноября договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона баррелей. Не входящие в ОПЕК страны 10 декабря согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, в том числе Россия — на 300 тысяч баррелей. Сокращение начнется с января, соглашение заключено на первое полугодие с возможностью пролонгации.

Российские нефтекомпании в январе сократят добычу нефти на 50 тысяч баррелей в сутки, в марте — уже на 200 тысяч, а к маю сокращение составит около 300 тысяч баррелей, говорил 10 декабря министр энергетики РФ Александр Новак. На запланированный уровень сокращения добычи нефти — 300 тысяч баррелей в сутки — российские компании выйдут уже в апреле-мае 2017 года. Конечная цель — 10,947 миллиона баррелей в сутки по данным Минэнерго РФ, говорил министр.