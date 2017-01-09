ЦБ России сократил долю евро в валютных активах в пользу доллара

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Банк России во втором квартале 2016 года сократил долю евро в фактической валютной структуре активов в пользу доллара и иены, следует материалов регулятора.

Так, доля доллара США в валютных активах по состоянию на 30 июня 2016 года выросла на 1,3 процентного пункта по сравнению с показателем на 31 марта — до 48,3%. Доля иены составила 2,4%, в то время как на 31 марта распределение по данной валюте не предусматривалось.

Доля евро снизилась на 3,4 процентного пункта — до 35,7%, доля фунтов стерлингов — на 0,5 процентного пункта, до 8,8%, доля канадского доллара увеличилась на 0,2 процентного пункта, до 3,7%. Доли юаня и австралийского доллара не изменились и составили 0,1% и 1,1% соответственно.

"Доминирующее положение в структуре сохранили активы, номинированные в долларах США и евро", — сообщает ЦБ.

Валютные активы ЦБ включают государственные и негосударственные долговые ценные бумаги иностранных эмитентов; депозиты и остатки на ностро-счетах; средства, инвестированные по сделкам обратного РЕПО; чистую позицию России в МВФ; евробонды РФ и иные права требований к контрагентам по заключенным сделкам.