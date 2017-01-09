Погрузка на сети РЖД выросла на 0,6% в 2016 году

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Погрузка на сети РЖД в 2016 году выросла на 0,6% по сравнению с предыдущим годом и составила 1,222 миллиарда тонн, сообщила компания в понедельник.

В декабре 2016 года погрузка увеличилась на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 105,2 миллиона тонн.

Последний из официальных прогнозов на 2016 год по погрузке, озвученных президентом РЖД Олегом Белозеровым в середине декабря, составлял 1,219 миллиарда тонн. Это соответствовало росту на 0,4% по сравнению с предыдущим годом. Вице-президент РЖД Салман Бабаев сообщал журналистам, что РЖД в декабре 2016 года ожидают погрузку на уровне аналогичного периода прошлого года (104,3 миллиона тонн).