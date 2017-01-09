Медь дешевеет на росте курса доллара к мировым валютам

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Стоимость меди снижается в первый день рабочей недели на фоне удорожания доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.48 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex снижалась на 0,26% — до 2,54 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,19%, до 102,42 пункта.

По итогам торгов пятницы стоимость тонны меди на Лондонской бирже металлов (LME) с поставкой через три месяца выросла на 0,18%, до 5590 долларов за тонну, алюминия — поднялась на 0,62%, до 1713 долларов, цинка — увеличилась на 0,04%, до 2619 долларов за тонну.

Доллар дорожает к мировым валютам на данных по росту заработных плат в США. Согласно опубликованным в пятницу данным, почасовая заработная плата в США в декабре выросла на 2,9% в годовом выражении и составила 26 долларов. Это стало самым сильным ростом индикатора с 2009 года. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,38%, или на 10 центов. Эксперты ожидали роста показателя всего на 0,3%. Рост зарплат подстегивает инфляцию, что может способствовать более быстрому повышению ставок ФРС.

Удорожание доллара, как правило, негативно влияет на стоимость сырьевых товаров, делая, в частности, металлы менее доступными для инвесторов, владеющих иностранной валютой.

Аналитики ожидают дальнейшего роста цены "красного" металла в 2017 году. "Медь является предпочтительным сырьевым товаром для нас в 2017 году. Мы прогнозируем небольшой дефицит на рынке меди (в 82 тысячи тонн) в этом году в силу низких прогнозов по предложению", — цитирует агентство Рейтер неназванных аналитиков компании Jefferies.