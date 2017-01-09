Доллар дорожает к мировым валютам на фоне данных по рынку труда в США

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Доллар дорожает к мировым валютам на данных по росту заработных плат в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 09.25 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,22%, до 102,45 пункта. Курс евро к доллару опускался до 1,0528 доллара за евро с 1,0532 доллара на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене поднимался до 117,41 иены за доллар со 116,99 иены на прошлых торгах.

Согласно опубликованным в пятницу данным, почасовая заработная плата в США в декабре выросла на 2,9% в годовом выражении и составила 26 долларов. Это стало самым сильным ростом индикатора с 2009 года. В месячном выражении почасовая зарплата выросла на 0,38%, или на 10 центов. Эксперты ожидали роста показателя всего на 0,3%.

Рост зарплат может стимулировать ускорение инфляции, что будет способствовать более агрессивному ужесточению монетарной политики ФРС США в этом году, пишет агентство Рейтер. В то же время, аналитики отмечают, что рынку нужны новые стимулы. "Выглядит так, как будто… стимулирование экономики уже учтено (в курсе доллара — ред.), что предполагает, что потребуется что-то еще для выхода рынков в новый торговый диапазон", — цитирует агентство неназванных аналитиков ANZ.