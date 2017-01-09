Индия и Вьетнам ведут переговоры о продаже индийских ЗРК "Акаш"

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 янв — РИА Новости. Индия и Вьетнам ведут переговоры о закупке Ханоем индийских зенитно-ракетных комплексов "Акаш", сообщает в понедельник со ссылкой на источники газета Times of India.

"Ведутся переговоры для достижения общего видения. (Вести переговоры) по "Акаш" относительно легче, поскольку ракетные системы на 96% индийские", — заявил собеседник издания.

Вьетнам также проявлял интерес и к российско-индийским крылатым ракетам "БраМос". Об этом ранее заявлял министр обороны Индии Манохар Паррикар. Но по данным источников Times of India, достичь прогресса по этому проекту будет сложнее, поскольку "БраМос" на 60% состоит из российских компонентов.

Вьетнам рассчитывает получить не только сами ЗРК "Акаш", но и доступ к технологиям путем налаживания совместного производства. Индийская сторона же предпочитает пошаговый подход и начать с поставок готовой продукции.

Как отмечает издание, Индия и Вьетнам в последнее время наращивают сотрудничество в сфере обороны, опасаясь роста влияния Китая. Так, в сентябре во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Ханой было объявлено о выделении Индией кредита для укрепления сотрудничества по линии ВТС. Кроме того, уже в текущем году индийские специалисты начнут обучать вьетнамских военных на истребителях Су-30, имеющихся на вооружении ВС Индии.