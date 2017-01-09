СМИ сообщили о планах России сократить поставки нефти в Белоруссию

МОСКВА, 09 янв — РИА Новости. Министерство энергетики России намерено сократить на 12 процентов экспорт нефти в Белоруссию в первом квартале 2017 года, пишет "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным газеты, согласно графику, переданному белорусской стороне 28 декабря, объем поставок составит четыре миллиона тонн вместо планировавшихся 4,5 миллиона.

Решение о сокращении экспорта принято из-за того, что сторонам до конца минувшего года не удалось решить спор по выплате долга Минска по газу, пишет "КоммерсантЪ".

На прошлой неделе министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии приняло решение о повышении тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам на 7,7 процента — с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну. Новые ставки будут действовать с 1 февраля.

В декабре российский вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что Москва ожидает от Минска оплаты задолженности по газу, которая составляет 281 миллион долларов. Долг образовался из-за того, что Белоруссия недоплачивала за поставленное топливо, считая контрактную цену несправедливой.

Переговоры о цене газа для белорусских пользователей продолжались с начала 2016 года. Москва настаивала, что до снятия разногласий оплата должна производиться согласно контракту — 132,77 доллара за тысячу кубометров.