Президент Венесуэлы Мадуро поднял минимальную зарплату в стране

МЕХИКО, 9 янв – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об очередном повышении минимальной зарплаты в стране на фоне растущей инфляции.

"Пятьдесят процентов (повышения). Я хочу сказать, что с января пенсии и минимальные зарплаты будут в размере 40 638 боливаров, а с учетом 63 720 боливаров на покупку основной продуктовой корзины минимальный составной доход достигнет 104 358 боливаров", — заявил главы государства во время еженедельной программы "В контакте с Мадуро".

Сейчас в Венесуэле действуют сразу несколько курсов национальной валюты.

Так, официальный фиксированный курс боливара DIPRO остается без изменений — десять боливаров за доллар, а курс в дополнительной системе обмена DICOM — 678 боливаров. При этом оба показателя отстают от "черного рынка", где курс доллара достигает 3,3 тысячи боливаров (по нему минимальная зарплата в стране равна примерно 31 американскому доллару).

По словам Мадуро, с января прошлого года размер минимальной оплаты труда вырос на 536%. При этом, по прогнозам Международного валютного фонда, уровень инфляции в Венесуэле по итогам 2016 года может составить более 700%, а падение ВВП – порядка 10%.

Ситуация в Венесуэле приобрела критический характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства из-за снижения цен на нефть, а также кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти.