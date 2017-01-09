Президент Венесуэлы Мадуро поднял минимальную зарплату в стране

МЕХИКО, 9 янв – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил об очередном повышении минимальной зарплаты в стране на фоне растущей инфляции.
Сейчас в Венесуэле действуют сразу несколько курсов национальной валюты.
Так, официальный фиксированный курс боливара DIPRO остается без изменений — десять боливаров за доллар, а курс в дополнительной системе обмена DICOM — 678 боливаров. При этом оба показателя отстают от "черного рынка", где курс доллара достигает 3,3 тысячи боливаров (по нему минимальная зарплата в стране равна примерно 31 американскому доллару).
Ситуация в Венесуэле приобрела критический характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства из-за снижения цен на нефть, а также кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти.