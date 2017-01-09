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Экономика

Российская делегация примет участие в экономическом форуме в Индии

00:1209.01.2017
(обновлено: 00:13 09.01.2017)
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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НЬЮ-ДЕЛИ, 9 янв — РИА Новости. Представительная российская делегация во главе с вице-премьером Дмитрием Рогозиным примет участие в экономическом форуме "Энергичный Гуджарат", который стартует в понедельник в индийском городе Гандинагар.

В рамках форума состоятся саммит и торгово-промышленная ярмарка. Россия будет представлена более чем десятком компаний различного профиля, будет проведен российско-индийский бизнес-форум. Ожидается, что российский вице-премьер проведет встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Газовый факел. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Россия и Индия намерены развивать сотрудничество в нефтегазовом секторе
Инвестиционная энергия Гуджарата

Форум "Энергичный Гуджарат" начал свою историю в 2003 году по инициативе правительства штата. Основной целью запуска глобального форума власти штата видели необходимость придать новый импульс иностранным инвестициям в регион, чтобы сделать его лидирующим индийским штатом и также в целом способствовать большей вовлеченности Индии в мировую экономику.

С тех пор форум проводится каждые два года. Как отмечается в информационном бюллетене организаторов форума, с 2003 года посещаемость саммита и проходящей параллельно торгово-промышленной ярмарки неуклонна росла. В этом году ожидается около двух миллионов посетителей — на четверть больше, чем в 2015 году. В форуме примут участие как индийские, так и зарубежные компании различной специализации — всего будет представлено около 30 отраслей экономики.

Среди участников — представители Европы (Франция, Нидерланды, Польша и другие), Северной Америки (США, Канада), Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия), Руанда, Кения, Япония, Австралия. Всего полтора десятка стран, в том числе Россия. Делегации многих стран возглавляют высокопоставленные представители правительств, вплоть до государственных лидеров (как ожидается, Сербия и Португалия будут представлены премьерами, Руанда и Кения — президентами).

В понедельник начнет работу торгово-промышленная ярмарка, вечером торжественную церемонию открытия форума проведет премьер-министр Нарендра Моди. Но при этом основные мероприятия форума — страновые семинары, сессии в формате B2B (компания с компанией от англ. "business to business") — начнутся 10 января и завершаться в четверг, 12 января.

Тадж-Махал, Индия. Архивное фото
© Fotolia/ Rawpixel.com
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Россия идет в регионы

Несмотря на это, первый день форума станет особо важным для российского-индийского сотрудничества. Как ожидается, в понедельник вице-премьер Рогозин проведет встречу с премьер-министром Нарендрой Моди. Стороны планируют обсудить двустороннюю повестку дня с акцентом на торгово-экономическое, военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в сфере мирного атома, заявил РИА Новости источник, близкий к российской делегации.

Россию представят более 10 компаний, в том числе признанные мировые лидеры в своих областях — Росатом, Роскосмос, холдинги "Вертолеты России", "Сибур", "Швабе", рассказал РИА Новости глава Торгового представительства РФ в Индии Ярослав Тарасюк. В рамках российско-индийского форума выступят представители двух российских регионов — Республики Татарстан и Астраханской области. Последняя, в частности, представит индийцам возможности своей особой экономической зоны "Лотос".

Кроме того, в российской делегации будут представители министерств РФ — директор Департамента Азии, Африки и Латинской Америки Минэконоразвития Евгений Попов, замглавы минпромторга Александр Потапов и даже представители МЧС, которые расскажут о индийцам о возможностях собственной разработки Аппаратно-программном комплексе "Безопасный город".

Тарасюк заявил, что на форуме будут подписаны "как минимум три" российско-индийских документа, однако отказался раскрыть детали готовящихся соглашений. В целом, по его словам, интерес России к форуму объясняется необходимость развивать межрегиональное российско-индийское сотрудничество.

"Мы идем в регионы, начали, можно сказать, с передового штата, промышленно развитого. Это продолжение той тенденции, которая была начата с визитов министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который в октябре посетил четыре штата — Махараштру, Андхра-Прадеш, Раджастан и Дели. Российский бизнес активно внедряется в индийские регионы, и российские регионы тоже это поддерживают", — заявил Тарасюк.

По его словам, участие в региональном экономическом форуме в Индии имеет особое значение.

"Когда приезжаешь на региональный форум, интерес к России в разы больше, чем когда такие мероприятия проходят в Дели. На нашу страновую панель, для посещения которой ведется электронная запись, уже в субботу подали 420 заявок, хотя зал рассчитан на 100 человек, а сегодня уже за 500 перевалило", — отметил торгпред.

По его словам, интерес проявляют "не просто какие-то студенты или консалтинговые агентства, посредники", а серьезные компании — Oil India, Reliance Industries, Adani Group.

"Очень много производителей химической продукции, фармацевтические компании, производители удобрений, сельхозпродукции. Интерес к российским участникам очень большой. В целом надо сказать, что такое активное, представительное участие российской делегации на региональном форуме — это если не в первый раз, то событие все равно редкое", — заключил Тарасюк.

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