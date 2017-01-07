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Экономика

Мексиканский магнат построит новый аэропорт столицы страны

05:3507.01.2017
(обновлено: 06:51 07.01.2017)
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Флаг Мексики. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Знаменский

МЕХИКО, 7 янв – РИА Новости. Компания одного из самых богатых людей мира мексиканца Карлоса Слима Operadora Cicsa вошла в консорциум, победивший в пятницу в тендере на строительство нового здания аэропорта Мехико.

Мексиканский бизнесмен Карлос Слим Элу. Архивное фото
© AFP 2016/ Inti Ocon
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По итогам тендера стало известно, что компания Слима вместе с другой мексиканской фирмой ICA сделала предложение на сумму 84,8 миллиарда песо (около 4 миллиардов долларов), не считая НДС, которое оказалось лучшим по части технико-экономических обоснований.

В консорциум также входят предприятия других известных мексиканских предпринимателей, таких как Олегарио Васкес, Карлос Ханк Рон, Иполито Хехард и ряд других.

Основной бизнес Слима связан с телекоммуникационным рынком Мексики и стран Латинской Америки. Помимо компаний America Movil, Telcel и Telmex, главным активом предпринимателя является Grupo Carso, контролирующая ряд крупных мексиканских компаний. По данным Forbes, Слим является четвертым в рейтинге самых богатых людей мира с состоянием примерно в 50 миллиардов долларов.

Строительство нового аэропорта Мехико началось в конце 2015 года. Проект был разработан известным британским архитектором Норманом Фостером в сотрудничестве с мексиканцем Фернандо Ромеро, который приходится Слиму зятем.

В перспективе через новые воздушные ворота Мехико смогут путешествовать 120 миллионов человек в год. Новый аэропорт будет построен недалеко от ныне действующего на федеральных землях площадью 12,5 тысяч гектаров, причем в день, когда откроется новый терминал, старый прекратит работу, а на его землях разместятся научно-исследовательские и технологические центры, зоны озеленения, больницы, космический университет, а также жилые кварталы.

Сейчас аэропорт Мехико, расположенный прямо в городской черте, перегружен: его пропускная способность составляет 32 миллиона человек в год, а самолеты совершают взлеты и посадки каждую минуту.

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