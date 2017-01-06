В КНР отметили снижение объема торговли с Туркменией из-за мирового кризиса

АШХАБАД, 6 янв — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Мировой экономический кризис привел к снижению за последние два года объемов торгового оборота между Туркменией и Китаем, заявил в пятницу в интервью газете "Нейтральный Туркменистан" посол КНР в Ашхабаде Сунь Вэйдун.

В материале, посвященном 25-летию установления дипломатических отношений между Туркменией и КНР, китайский полпред отметил, что, если в 1992 году объем двусторонней торговли составлял 4,5 миллиона долларов США, то в 2013 году он превысил 10 миллиардов долларов США.

По словам посла, "в течение последних пяти лет Китай является крупнейшим торговым партнером Туркменистана".

"Под влиянием вялотекущей международной торговли, депрессии на рынке энергоресурсов и других факторов, в последние два года двусторонний товарооборот в денежном эквиваленте снизился, но объем остается прежним. За 11 месяцев прошлого года товарооборот достиг 5,4 миллиарда долларов США", — сказал посол КНР.

Он подчеркнул, что с введением в конце 2009 года крупнейшего в мире трансграничного газопровода Туркменистан-Китай, протяженностью 1800 километров, КНР приобрела 160 миллиардов кубометров туркменского газа и стал его крупнейшим импортером. Дипломат отметил, что треть потребляемого жителями Пекина газа поставляет Туркменистан.

"Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам газа, а Китай является крупнейшим потребителем энергетических ресурсов. На сегодняшний день построены три линии газопровода Туркменистан – Китай проектной мощностью 55 миллиардов кубометров в год… Планируется строительство четвертой линии газопровода, с вводом в эксплуатацию которой объемы экспортного газа возрастут", — добавил он.

Китай является одним из главных торгово-экономических партнеров Туркменистана.