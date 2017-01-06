В КНР отметили снижение объема торговли с Туркменией из-за мирового кризиса

АШХАБАД, 6 янв — РИА Новости, Амангельды Нурмурадов. Мировой экономический кризис привел к снижению за последние два года объемов торгового оборота между Туркменией и Китаем, заявил в пятницу в интервью газете "Нейтральный Туркменистан" посол КНР в Ашхабаде Сунь Вэйдун.
По словам посла, "в течение последних пяти лет Китай является крупнейшим торговым партнером Туркменистана".
"Под влиянием вялотекущей международной торговли, депрессии на рынке энергоресурсов и других факторов, в последние два года двусторонний товарооборот в денежном эквиваленте снизился, но объем остается прежним. За 11 месяцев прошлого года товарооборот достиг 5,4 миллиарда долларов США", — сказал посол КНР.
Он подчеркнул, что с введением в конце 2009 года крупнейшего в мире трансграничного газопровода Туркменистан-Китай, протяженностью 1800 километров, КНР приобрела 160 миллиардов кубометров туркменского газа и стал его крупнейшим импортером. Дипломат отметил, что треть потребляемого жителями Пекина газа поставляет Туркменистан.
"Туркменистан занимает четвертое место в мире по запасам газа, а Китай является крупнейшим потребителем энергетических ресурсов. На сегодняшний день построены три линии газопровода Туркменистан – Китай проектной мощностью 55 миллиардов кубометров в год… Планируется строительство четвертой линии газопровода, с вводом в эксплуатацию которой объемы экспортного газа возрастут", — добавил он.
Китай является одним из главных торгово-экономических партнеров Туркменистана.