В Германии заявили об отсутствии данных по ущербу от антироссийских санкций

БЕРЛИН, 6 янв – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. У минэкономики ФРГ нет собственных данных об экономических потерях в результате санкций против РФ и российских контрмер, заявила на брифинге официальный представитель ведомства.

"У нас нет собственных данных в этой связи, и мы не комментируем данные посторонних организаций", — сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее австрийская газета Der Standart сообщила со ссылкой на исследование, проведенное институтом Wifo, о сокращении почти 400 тысяч рабочих мест в 2015 году в 27 странах ЕС (за исключением Хорватии) в результате санкций против РФ и российских контрмер. Согласно исследованию, наибольшие убытки в связи с санкциями и их последствиями понесла в 2015 году ФРГ (более 6 миллиардов евро, более 97 тысяч утраченных рабочих мест).

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Страны ЕС сначала ввели индивидуальные санкции против физических лиц, а затем секторальные ограничительные меры, которые затрагивают целые отрасли экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из государств ЕС. С тех пор санкции Евросоюза регулярно продлевались, последний раз — до конца января 2017 года.

Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>