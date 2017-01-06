В Германии заявили об отсутствии данных по ущербу от антироссийских санкций

БЕРЛИН, 6 янв – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. У минэкономики ФРГ нет собственных данных об экономических потерях в результате санкций против РФ и российских контрмер, заявила на брифинге официальный представитель ведомства.
Ранее австрийская газета Der Standart сообщила со ссылкой на исследование, проведенное институтом Wifo, о сокращении почти 400 тысяч рабочих мест в 2015 году в 27 странах ЕС (за исключением Хорватии) в результате санкций против РФ и российских контрмер. Согласно исследованию, наибольшие убытки в связи с санкциями и их последствиями понесла в 2015 году ФРГ (более 6 миллиардов евро, более 97 тысяч утраченных рабочих мест).
Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>