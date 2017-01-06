"Газпром" увеличил заявку на транзит через Украину в Европу из-за холодов

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Газпром увеличил заявку на транзит газа через газотранспортную систему Украины до 278,9 миллиона кубометров, заявил в пятницу пресс-секретарь "Укртрансгаза" Максим Белявский.

Ранее "Укртрансгаз" сообщал, что суточный объем транзита голубого топлива для европейских потребителей составляет 245,6 миллиарда кубометров.

"Газпром" сегодня направил увеличенную заявку на транзит в Европу — 278,9 миллиона кубометров. Конечно, из-за похолодания", — написал Билявский на своей странице в Facebook.

В начале января в Киеве сообщали, что транзит газа через территорию Украины в страны Европы в 2016 году вырос на 23% и составил 82,2 миллиарда кубометров.