Украина увеличила объемы отбора газа из ПГХ из-за морозов

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости. Украина увеличила объемы отбора природного газа из подземных хранилищ до 100 миллионов кубометров в сутки в связи с морозами, сообщил в пятницу пресс-секретарь компании "Укртрансгаз" Максим Белявский.

В конце ноября компания "Укртрансгаз" сообщал, что суточный объем отбора газа из ПГХ составляет более 28 миллионов кубометров.

"Увеличены объемы отбора газа из хранилищ, прогнозируемый суточный режим — 100 миллионов кубометров, 83% от текущих мощностей ПХГ достаточно для покрытия потребностей украинских потребителей", — написал представитель "Укртрансгаза" на своей странице в Facebook.

Билявский также отметил, что все заказы стран-импортеров выполняются в полном объеме.

Президент РФ Владимир Путин в конце октября заявил, что недостаточная заполненность ПХГ на Украине вызывает опасения у России. Он подчеркнул, что "Газпром" может возобновить поставки газа в любое время по цене 180 долларов за тысячу кубометров на условиях предоплаты.