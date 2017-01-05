Минск пока так и не договорился с Москвой о тарифах на транзит нефти

МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии заявило в четверг, что пока не согласовало с российской стороной тарифы на транзит нефти по белорусской территории в 2017 году.
В ведомстве заявили, что в соответствии с методикой изменения тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Белоруссии, была достигнута договоренность по размеру индексации тарифов между ПАО "Транснефть" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" на 11,76%. Между тем договоренность между ПАО "Транснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" достигнута не была, говорится в сообщении.
В октябре МАРТ своим постановлением отменило предусмотренное с 11 октября 50-процентное повышение тарифов на транспортировку российской нефти. Минск и Москва продолжили переговоры по нефтегазовому спору. Минск в конце ноября сообщил о намерении увеличить тариф на прокачку нефти по своим трубопроводам на 20,5%. "Транснефть" такое повышение сочла чрезмерным и приступила к консультациям с белорусскими нефтетранспортными предприятиями. По их итогам, как сообщила российская компания ранее, Минску были направлены предложения повысить тарифы в соответствии с экономически обоснованным уровнем: на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" — на 5,8%, ОАО "Полоцктранснефть Дружба" — на 11,76%.
Председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко 28 декабря заявил, что Белоруссия и Россия продолжают переговоры по пересмотру тарифов на транзит по территории республики российской нефти. По его словам, Минск хотел увеличить тариф на 20,5%, в то время как российская сторона соглашалась на увеличение в районе 5,5%.
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