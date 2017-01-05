Подорожание иены вызвало падение курса акций на Токийской бирже

ТОКИО, 5 янв — РИА Новости, Ксения Нака. Снижение котировок из-за быстрого роста курса иены по отношению к доллару отмечено на Токийской бирже в четверг, сообщило агентство Киодо.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, в ходе торгов к концу дня опустился на 77 пунктов до отметки 19516 пунктов. Индекс Topix, фиксирующий котировки ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции, снизился на 23 пункта до отметки 1553.

Это связывают с ростом курса иены к доллару, что неблагоприятно сказывается на японских компаниях–экспортерах. В то же время аналитики отмечают резкие колебания на бирже в течение дня – утром в начале торгов отмечался рост котировок, в максимальной фазе впервые за 13 месяцев был достигнут уровень 19600 пунктов.

Курс иены вырос на 1,51 иену до уровня 116,48 иен за доллар к концу дня и почти на 2 иены по сравнению с уровнем предыдущего дня. Причины роста иены специалисты объясняют оттоком капитала из долларовой зоны в сторону стабильной иены из-за неуверенности инвесторов в финансовой политике нового президента США Дональда Трампа.

"Многие стали продавать доллары и покупать иены из-за опасений усиления консервативной политики Трампа в отношении внешней торговли. Кроме того, рос курс доллара, и у многих инвесторов возникло желание закрепить прибыль, продав часть долларовой корзины. В связи с этим мы наблюдаем ускорение подорожания курса иены", — цитирует мнение одного из участников рынка телеканал NHK.

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