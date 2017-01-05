МИД Белоруссии уточнил, что Лукашенко не подписывал Таможенный кодекс ЕАЭС

МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подписал Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а лишь одобрил проект, заявил в четверг на брифинге начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Белоруссия не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, где был подписан Таможенный кодекс. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил своим указом проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в качестве основы для переговоров и уполномочил Государственный таможенный комитет страны на проведение переговоров по нему.

"Ряд СМИ не совсем корректно подал эту новость. Подписан не Таможенный кодекс, а указ о проведении переговоров", — сказал Мирончик.

Он добавил, что "редакция пункта "о проведении переговоров" — устоявшаяся нормотворческая формулировка".

"Все принципиальные вопросы по проекту договора, как правило, согласовываются заранее, но до подписания в него могут вноситься коррективы", — пояснил представитель МИД.

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