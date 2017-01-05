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Экономика

МИД Белоруссии уточнил, что Лукашенко не подписывал Таможенный кодекс ЕАЭС

11:3705.01.2017
(обновлено: 11:39 05.01.2017)
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Здание Министерства иностранных дел Республики Беларусь. Архивное фото
© РИА Новости. Иван Руднев
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МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко не подписал Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а лишь одобрил проект, заявил в четверг на брифинге начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Белоруссии Дмитрий Мирончик.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© Пресс-служба президента РФ
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Лукашенко уполномочил таможенный комитет на переговоры по кодексу ЕАЭС
Белоруссия не присутствовала на заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств ЕАЭС в Санкт-Петербурге, где был подписан Таможенный кодекс. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил своим указом проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в качестве основы для переговоров и уполномочил Государственный таможенный комитет страны на проведение переговоров по нему.

"Ряд СМИ не совсем корректно подал эту новость. Подписан не Таможенный кодекс, а указ о проведении переговоров", — сказал Мирончик.

Он добавил, что "редакция пункта "о проведении переговоров" — устоявшаяся нормотворческая формулировка".

"Все принципиальные вопросы по проекту договора, как правило, согласовываются заранее, но до подписания в него могут вноситься коррективы", — пояснил представитель МИД.

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Экономика
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11 пользователей оставили 13 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • mr.Feniks.62
    В темные игры играет Батька,это не гуд!!!
    11:48
    05.01.2017
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  • s9034404736
    Какие там два стула ! Там и три а то и больше.
    11:53
    05.01.2017
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  • pet.g3
    Батька, Ростов-на-Дону не резиновый! Хватит там и одного беглого перзидента
    12:02
    05.01.2017
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  • Андрей Овчинников
    Союзное государство - в топку и верните полноценную границу, давно пора. Пациент из комы не выйдет.
    12:02
    05.01.2017
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  • Виктор Радунцев
    Трехличный чел.. в случае войны я бы не доверил прикрывать свою спину.
    12:04
    05.01.2017
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  • Mike Fauley
    Надо полагать, что этот Таможенный Кодекс мало, чем отличается от Таможенного Кодекса Таможенного Союза России, Казахстана и Беларуси. В этой связи Беларусь уже несет определенные обязательства. Так что "брыкания" Лукашенко - это не более, чем бессмысленный фарс и желание выторговать что-то для своей страны в ущерб другим.
    12:05
    05.01.2017
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  • Валерий Носуля
    Что-то Лукашенко метаться начал. Согласованный на уровне премьеров документ отказался подписывать. Опять что-то выторговывает...
    12:26
    05.01.2017
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  • Sergey Kuznetsov
    Вот такой у Москвы союзник в Минске - Таможенный союз не подписывал, Абхазию и Южную Осетию не признаёт, по Крыму отмалчивается
    13:41
    05.01.2017
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  • mr.Feniks.62 в ответ пользователю Sergey Kuznetsov(показатьскрыть)
    Sergey Kuznetsov, Союзник у России один - Армия и Российский народ,пора перестать строить иллюзии!!!
    18:18
    05.01.2017
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  • Константин Чекалин
    Как эта побирушка надоела.
    19:14
    05.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Александр в ответ пользователю mr.Feniks.62(показатьскрыть)
    mr.Feniks.62, мы как маленькие дети верим в добро, а пора бы уже понять, что добро должно быть с кулаками. Да, с простыми людьми Украины и Беларуси, мы родственники по большей части, но отдельные индивидуумы в руководстве этих стран хотят бабла, и место в истории, и им плевать на человеческие отношения. Поэтому, чтобы не было дальнейшего разъединения, необходимо провести референдум о воссоединении этих территорий в одно государство. И чем быстрее это будет сделано, тем меньше будет человеческих жертв. Стул на котором сидишь, должен быть один и очень крепкий.
    21:05
    05.01.2017
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  • Leonr1950
    Лукашенко правильно сделал, что не поехал подписывть кодекс, а то "уломали бы" как Киргизию. А документ очень важный В российской Госдуме обычно идет первое чтение, потом второе и затем третье.
    Важно понять одну истину - больше Лукашенко не хочет подписывать документы, где самые главные вещи изъяты, как жто есть в Союзном государстве - мол потом введем.
    Все вопросы должны решаться так, что бы все стороны были согласны.
    Что касается приведенных в комментариях выводов насчет Лукашенко, больше похожих на оскорбления, то они сделаны потому, что многие вещи российскому народу неизвестны.
    Например, почему не признаны Абхазия и Южная Осетия. А потому, что 40% экспорта приходится на ЕС, а там предупредили сразу в августе 2008 года, что в случае признания Беларусью этих двух республик, сразу экспорт в ЕС из Беларуси будет закрыт. Лукашенко в резиденции российского президента в Сочи встречался с президентами этих республик, всё им рассказал и сказал, что фактически признает эти республики. Президенты Абхазии и Южной Осетии сказали ему, что всё поняли и что он всё правильно делает. Зайдите в любой магазин в Сухуме и там будут белорусские сыры и другие продукты.
    Что касается Крыма, то на вопрос почему беларусь не признает Крым в составе России, Лукашенко ответил, что Крым, это не отдельное государство, а входит в состав России и признавать такую административную единицу это всё равно, что признавать. Россию.
    Поэтому не надо давать оценки не зная всей правды.
    21:53
    05.01.2017
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  • Leonr1950
    Хотелось бы отметить и такой момент. Создана обьединенная белорусско-российская военная группировка. Для защиты Союзного государства Беларусь является западным форпостом. Так вот оказывается,что оружие просто так в него не поступает - его надо покупать у России. Ладно. Купили, что бы защищать Беларусь и Россию.
    Белорусские военные пришли на российский военный завод и увидели ракеты С-300, лежащие, как выразился Лукашенко " под забором", которые надо ремонтировать. Дайте, мы их отремонтируем сами. Нет, говорят. Покупайте. Купили. Привезли в Беларусь.Один из заводов перепрофилировали, отремонтировали и поставили на боевое дежурство. Что бы вас, россияне, в том числе - защищать от врагов.
    В этом году в Беларуси будут совместные учения с российскими военными. Это еще раз докажет, что у России кроме армии и флота есть надежный союзник - Республика Беларусь.
    00:25
    06.01.2017
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