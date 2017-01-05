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Экономика

Белоруссия решила повысить тарифы на транзит нефти

04:1805.01.2017
(обновлено: 08:14 05.01.2017)
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Белорусский нефтеперерабатывающий завод. Архивное фото
© РИА Новости. Иван Руднев
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МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии приняло решение о повышении тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны, говорится в постановлении ведомства от 30 декабря.

Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Тимкив
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Открытое в Белоруссии месторождение нефти является средним по меркам страны
Как говорится в документе, текст которого опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава повышен на 7,7% с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну нетто (без НДС).

Также отмечается, что по маршруту Унеча (Высокое) — Броды — на 7,7% с 114,82 до 123,66 российских рублей.

В октябре МАРТ своим постановлением отменило предусмотренное с 11 октября 50%-ное повышение тарифов на транспортировку российской нефти. Минск и Москва продолжили переговоры по нефтегазовому спору.

Газокомпрессорная станция Минская. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Александров
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Белоруссия хочет получать ежегодную компенсацию за высокие цены на газ
Минск в конце ноября сообщил о намерении увеличить тариф на прокачку нефти по своим трубопроводам на 20,5%. "Транснефть" такое повышение сочла чрезмерным и приступила к консультациям с белорусскими нефтетранспортными предприятиями. По их итогам, как сообщила российская компания ранее, Минску были направлены предложения повысить тарифы в соответствии с экономически обоснованным уровнем: на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" — на 5,8%, ОАО "Полоцктранснефть Дружба" — на 11,76%.

Председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко 28 декабря заявил, что Белоруссия и Россия продолжают переговоры по пересмотру тарифов на транзит по территории республики российской нефти. По его словам, Минск хотел увеличить тариф на 20,5%, в то время как российская сторона соглашалась на увеличение в районе 5,5%.

В соответствии с документом, тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в белорусских рублях по маршруту Речица — ОАО "Мозырский НПЗ составит Br0,51 за тонну нетто (без НДС), по маршруту Речица — Адамова Застава — Br6,96, по маршруту Речица — линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" — Br0,43, по маршруту Речица — Броды Br1,02.

Минск. Архивное фото
© Фото: предоставлено пресс-службой МГК "ИТЕРА"
Москва и Минск продолжат нефтегазовые переговоры в 2017 году
Постановлением также определены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в иностранной валюте по маршруту Невель — Полоцк — ОАО "Нафтан" — 35,16 российских рублей за тонну нетто без НДС, по маршруту Унеча (Высокое) — Полоцк — ОАО "Нафтан" — 134,96 российских рублей, по маршруту Унеча (Высокое) — Мозырь – ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" — 61,36 российских рублей.

Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

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Экономика
Обсуждение
181 пользователь оставили 363 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Кирилл Соколов
    Поднимайте реальный сектор экономики, а не сырьевой. Нужно заваливать всех экспортом товаров потребления, а не нефтью и газом. Ископаемые не бесконечны и бесперспективны для "дальнего" развития экономики. Понятно, что те, кто сейчас у власти, не особо думают о перспективе. Им свое "хапануть" на старость, а что будет потом со страной - не их дело. И хватит не пропускать мои комментарии, которые вполне корректны и соответствуют правилам. А то мы всему миру кричим про избирательность СМИ, а сами не лучше.
    06:23
    05.01.2017
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  • Станислав Цуканов
    Граждане, что за истерика. Я россиянин, проживающий на территории Беларуси. Читайте новость правильно. Цены поднялись на 7,7% в рублях. На сколько свалился рубль? А цены на нефть и газ выставляются в долларах, хотя и расчет идет в рублях. Давайте уберем спесь, что Россия кормит беларусов и будем развивать сотрудничество между странами. Отношение к русским здесь, как к своим.
    09:23
    05.01.2017
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Показать старые комментарии (343)
  • nikonoreus в ответ пользователю v8691(показатьскрыть)
    v8691, батька в Россию не вступит ни за какие коврижки...
    23:55
    05.01.2017
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  • Рафа Крушилин
    Я приветствую понизить прокачку нефти ! Только потому, что пора умерить качание нефти за кордон! Не понимаю, что оставим потомкам?! Нищую страну с распроданными богатствами? Пусть продают в России!!!...
    00:04
    06.01.2017
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  • Рафа Крушилин в ответ пользователю Станислав Цуканов(показатьскрыть)
    Станислав Цуканов,
    Знаешь, Стасик лично я бы не отправлял через Белорусь мне жалко нефть! Еще как кормится Белорусь! Закроет Россия краник и тогда поймете о своей усугубленности! Не зажирайтесь! Одни соседи уже эту усугубленность почувствовали!!!...
    00:13
    06.01.2017
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  • Рафа Крушилин в ответ пользователю Кирилл Соколов(показатьскрыть)
    Кирилл Соколов,
    Сто процентов дружище! Я с Тобой солидарен!
    00:15
    06.01.2017
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  • тамара шаханова
    Правильно белорусы, поднимайте цены на транзит и желательно в долларах , не 115 или 120 руб, а лучше 115 или 120 евро, а то и дороже в 2-3 раза - что бы прекратить разбазаривание нефти и газа - эти природные ресурсы не только достояние отдельных топ менеджеров, а достояние государства , которое состоит из народа.
    00:17
    06.01.2017
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  • Вячеслав Александров в ответ пользователю Сергей Андреев(показатьскрыть)
    Сергей Андреев, Я своё отстеснялся ещё в 88, а насчёт подробностей - умный поймёт, а дураку или падали это и не нужно!
    00:19
    06.01.2017
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  • Светлана Галямина в ответ пользователю Станислав Цуканов(показатьскрыть)
    Станислав Цуканов, я вам написала комментарий о Белоруссии, но модераторы его не пропустили. Попробую еще раз, уже более кратко. Россия КАЖДЫЙ ГОД до 2016 ДАРИЛА Белоруссии по 10 миллиардов долларов, получая в ответ контарбанду санкционных продуктов из ЕС, которую Лукашенко даже и не думает пресекать. И после этого вы будете повторять, что Россия не кормила Белоруссию? В Белоруссии живет всего 10 млн человек. Если бы России КАЖДЫЙ ГОД кто - нибудь ДАРИЛ по 150 млд дол.!А учитывая его другие многочисленные недружественные действия, как, например, арест пророссийских журналистов и отказ России в строительстве авиационой базы, лобызания с Порошенко и обещание ему ЛЮБОЙ помощи и шантаж России тем, что Белоруссия отвернется от нее и повернется к ЕС, то поведение Белоруссии никак не тянет на дружеские и союзнические!!!
    00:35
    06.01.2017
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  • PeterVP в ответ пользователю Станислав Цуканов(показатьскрыть)
    Станислав Цуканов,

    // На сколько свалился рубль?

    За 2016 год рубль укрепился по отношению к доллару на 20%.
    00:37
    06.01.2017
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  • curio
    Вот на сколько тарифы ЖКХ в Москве повышаю каждый год, вот на столько Белоруссия может спокойно повышать свои тарифы.
    00:42
    06.01.2017
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  • niemand_nemo1 в ответ пользователю валерьян валерьяныч(показатьскрыть)
    валерьян валерьяныч, бывая в Белоруссии мне почему-то кажется, что я попал с CCCP 70-х. Если ресторан не частный, то почему-то Вас могут туда могут не пустить, потому-что через 2 часа там будет банкет, хотя никого, кроме меня, пока нет. Чтобы не быть голословным, это ресторан "Алеся" в г. Солигорск. Лень писать, но "чудеса", от которых уже отвык любой россиянин, там на каждом шагу.
    Теперь о любви. Почему-то, видимо только мне, попадаются люди, которые очень не лестно отзываются о Лукашенко. Хотя не исключаю, что кто-то его любит, например, Коля.
    Милиции да, много, но работает она оригинально. Идет под ручку с женой сильно выпивший мужчина. Идёт своими ногами, не ругается, не дерётся. Нет, два сержанта их останавливают и тащат в милицию не обращая внимания на просьбы его жены, которая на вид абсолютно трезвая.
    Если Вам кажется, что в России очень опасно, съездите в Туркмению. Там ещё безопаснее, чем в Белоруссии. Может до Вас дойдёт, чем люди платят за эту безопасность.
    Шок от вида белорусских деревень никто не испытывает, по крайней мере, я таких не видел. Те деревни Нечерноземья, которые вымерли, начинали вымирать ещё при СССР. Я это наблюдал лично. А сёла на юге России не вымерли. Не известно, что бы было сейчас с сельским хозяйством Белоруссии, находись она в Вологодской области.
    Азиаты на улицах крупных городов России говорят только о том, что здесь они могут заработать больше, чем у себя на родине. А вот то, что их нет даже в Минске - говорит об обратном. Мне они не мешают. По крайней мере, чистят улицы.
    О нефти и газе. Что было бы, не будь у России нефти и газа, можно только гадать. Может быть, у нас гораздо быстрее развивалась высокотехнологичная промышленность. А вот почему Белоруссия до сих пор не продаёт по всему миру свою продукцию, а то клянчит у России деньги, то шантажирует её?
    00:48
    06.01.2017
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  • ismuak в ответ пользователю egiazaryan_54(показатьскрыть)
    egiazaryan_54, так вам уже за 60 и всё ещё определяетесь- кто вы? )))
    00:48
    06.01.2017
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  • niemand_nemo1 в ответ пользователю nikonoreus(показатьскрыть)
    nikonoreus, а нужен ли России батька?
    00:50
    06.01.2017
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  • Елена Пестова
    Лукашенко не дают покоя лавры Окраины, жаль не понимают к чему придут, расчет за транспортировку идет в рублях, так как нефть и газ проходят по трубам, не касаясь Беларуси, совесть надо бы иметь.
    01:33
    06.01.2017
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  • Елена Пестова в ответ пользователю irogm(показатьскрыть)
    irogm, ну и глупость зачем свою показывать, алкашам вечно денег на водку не хватает, а нормальному человеку меньше водку пить надо, о то весь мир наблюдает, что мужики в аптеках вытворяют.
    01:36
    06.01.2017
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  • Себастьян Перейра в ответ пользователю Виталий ...(показатьскрыть)
    Виталий ..., я про цены на подключение, проекты и стоимость работ именно газовиков, а не про оплату газа по счетчикам потребителей и тарифы. Цены эти примерно знаю и гуглить кто на каком месте нет смысла. Что касается зп, согласен, работать надо, но и расценки в регионах тоже заметно различаются.
    Я сам ипотеку выплатил только благодаря подработкам плюсом к основной работе. А главный инженер в нашей организации, может и накопит за два года но на однушку, да и то если есть ничего не будет. В Европе цены на жкх высокие, не спорю, но у них и оплата труда позволяет платить по счетам и ставки на кредит низкие. Знакомый в Германии пока не работает пособие получает такое, что мне бы такую зарплату))))
    02:32
    06.01.2017
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  • валерьян валерьяныч в ответ пользователю niemand_nemo1(показатьскрыть)
    niemand_nemo1, странно, но мне в РБ встречались люди, которые либо отзывались о Лукашенко хорошо, либо никак, допускаю, что это происходило в том числе и в русле сравнительного анализа жизни в РФ и РБ простого человека, а не на уровне психоэмоционального восприятия, к действительности не имеющего никакого отношения. А теперь два слова к содержанию вашего коммента: ну, комментировать ваше разочарование по поводу того, что вы не смогли (как обычно видимо) отобедать в ресторане я не буду просто потому, что у других людей, которые обычно питаются иным способом, таких проблем нет (сытый голодного не разумеет), что касается вашего коммента о милиции - описанный вами случай делает честь милиции РБ, потому что в РФ полиция "работает" по-другому - это правда, в РФ полиция давно уже никого никуда не тащит: ни наркоманов, ни наркодилеров, ни браконьеров, ни проституток, заполонивших МКАД Москвы и тд и тп. Для того чтобы понять, что в России опасно не нужно ездить в Туркмению, вы видимо живете в благополучных кварталах, на охраняемой территории, допускаю, что дом ваш охраняет вневедомственная охрана полиции, передвигаетесь исключительно на машине по тем же благополучным кварталам и тд и тп, ну то есть в России как таковой вы не бываете, а ведь ваш благополучный оазис - создающий мнимую безопасность за деньги - это иллюзия и при дальнейшем обеднении основной части населения страны вы весьма скоро это почувствуете, "села на юге РФ" - РФ большая, села вымерли и в черноземье: Курская, Орловская, Белгородская области - как будто война была, стоят заколоченные дома, съездите, посмотрите на Россию не из окна вашего оазиса. А насчет того, что было бы если бы у РФ не было нефти и газа гадать не нужно: достаточно посмотреть что произошло с теми странами соцлагеря, которые их не имеют, и это не только и не столько РБ, а с тем уровнем коррупции который является частью всей экономики в РФ - результат был бы куда более печальным. За счет чего бы развивалась высокотехнологичная промышленность не понятно - это скорее ваши не подкрепленные экономическими знаниями фантазии. РБ не шантажирует, а пытается выжить в жестких условиях т.н. рынка, а эти условия диктуют свои правила игры: рыба плывет туда где глубже, вот и все.
    03:09
    06.01.2017
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  • Дмитрий Анципович в ответ пользователю Светлана Галямина(показатьскрыть)
    Светлана Галямина, 10 миллиардов долларов??? в год??? Дарят??? а можно узнать кто именно дарит и кому? Базу не захотели у себя построить, а сколько белорусских военных баз построено в РФ построено. Контрабанда не нравится? Так чего Ваши сети у нас ее покупают или беларус привозит ее и торгует ей на красной площади?
    03:14
    06.01.2017
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  • Светлана Галямина в ответ пользователю Дмитрий Анципович(показатьскрыть)
    Дмитрий Анципович, на счет денег - это хорошо известная и открытая информация. У на ее как - то раз даже в одной политической программе обсуждали, а я своими глазами в 2015 году читала в риа новости, о том что Лукашенко похвастался, что он получил очередную "материальную помощь" от России! И то, что вы об этом не знаете, то это только ваши проблемы. Есть интернет - поинтересуйтесь на досуге, если захотите. И, кстати, мы также 23 года, до 2014г. и Украине помогали - разными способами вбухали в нее 250 млд долларов, НИЧЕГО не получая в ответ - это был ПОДАРОК Украине. А в ответ мы получили такую благодарность - кричалки "москоляку на гиляку" и многое другое. Как бы и с Белоруссией также не получилось! Никто не хочет помнить добро, сделанное им Россией - пока мы их безвозмездно кормим, они остаются нам лояльными, да и то, иногда устраивают нам разные демарши, а как только лавочку прикрываем, как 2016 г., так сразу начинаются разные брожения и мысли о предательстве в головах появляются!
    03:41
    06.01.2017
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  • Светлана Галямина в ответ пользователю Дмитрий Анципович(показатьскрыть)
    Дмитрий Анципович, а покупают контробанду не сети, а разные мелкие жулики, которые потом эту продукцию в сети и поставляют. Ну а белорусы - "братья на век", плевать хотят на наши законные интересы и подставляют нам ножку - просто переклеивают этикетки, делая вид, что испанские мандарины, польские яблоки, норвежские креветки и разное другое выращено или выловлено исключительно в Белорусии. Особенно умиляют белорусские мандарины и креветки!
    03:46
    06.01.2017
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  • Светлана Галямина в ответ пользователю Дмитрий Анципович(показатьскрыть)
    Дмитрий Анципович, Забыла написать, что 10 млд дарило правительство России правительству Белоруссии. А уж куда потом эти деньги девались я не знаю. И я не уверена, что в 2016 г. это делать прекратили, хотя судя по тому, какую Лукашенко устроил истерику после возвращения из Москвы в Минск, то это видимо так и есть. И да, кроме этих подарков, Белоруссия, как впрочем и Украина, постоянно получает скидку на газ, но, как и Укратна постоянно при этом хочет повышатьтарифы за транзит. В общем никто не отказывается от возможности подольше и даром подоить Россию, как будто в России своего населения нет, которое тоже вкусно есть и сладко спать хочет и попутешествовать не откажеться и от других благ тоже, но почему - то постоянно всех должна кормить! Ну ладно еще помощь непризнанным республикам, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровью и ЛДНР - они без нашей помощи загнулись бы, но Украине и Белоруссии деньги дарить - только людей развращать. Самим зарабатывать нужно! Кстати, на Украине население тоже, наверное, не в курсе было, что Россия Украине такие подарки делает. Но это уже вопрос к вашей элите и руководству куда они деньги девали. Очень не хочется думать, что такое отношение к нам со стороны "братьев" белорусов и бывших братьев украинцев проистекает из - за того, что они не умеют быть благодарными.
    04:04
    06.01.2017
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