Белоруссия решила повысить тарифы на транзит нефти

МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии приняло решение о повышении тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны, говорится в постановлении ведомства от 30 декабря.

Как говорится в документе, текст которого опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики, тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча (Высокое) — Адамова Застава повышен на 7,7% с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну нетто (без НДС).

Также отмечается, что по маршруту Унеча (Высокое) — Броды — на 7,7% с 114,82 до 123,66 российских рублей.

В октябре МАРТ своим постановлением отменило предусмотренное с 11 октября 50%-ное повышение тарифов на транспортировку российской нефти. Минск и Москва продолжили переговоры по нефтегазовому спору.

Минск в конце ноября сообщил о намерении увеличить тариф на прокачку нефти по своим трубопроводам на 20,5%. "Транснефть" такое повышение сочла чрезмерным и приступила к консультациям с белорусскими нефтетранспортными предприятиями. По их итогам, как сообщила российская компания ранее, Минску были направлены предложения повысить тарифы в соответствии с экономически обоснованным уровнем: на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" — на 5,8%, ОАО "Полоцктранснефть Дружба" — на 11,76%.

Председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко 28 декабря заявил, что Белоруссия и Россия продолжают переговоры по пересмотру тарифов на транзит по территории республики российской нефти. По его словам, Минск хотел увеличить тариф на 20,5%, в то время как российская сторона соглашалась на увеличение в районе 5,5%.

В соответствии с документом, тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в белорусских рублях по маршруту Речица — ОАО "Мозырский НПЗ составит Br0,51 за тонну нетто (без НДС), по маршруту Речица — Адамова Застава — Br6,96, по маршруту Речица — линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" — Br0,43, по маршруту Речица — Броды Br1,02.

Постановлением также определены тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и "Полоцктранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в иностранной валюте по маршруту Невель — Полоцк — ОАО "Нафтан" — 35,16 российских рублей за тонну нетто без НДС, по маршруту Унеча (Высокое) — Полоцк — ОАО "Нафтан" — 134,96 российских рублей, по маршруту Унеча (Высокое) — Мозырь – ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" — 61,36 российских рублей.

Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.