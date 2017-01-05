Белоруссия решила повысить тарифы на транзит нефти

МИНСК, 5 янв — РИА Новости. Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии приняло решение о повышении тарифов на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории страны, говорится в постановлении ведомства от 30 декабря.
Также отмечается, что по маршруту Унеча (Высокое) — Броды — на 7,7% с 114,82 до 123,66 российских рублей.
В октябре МАРТ своим постановлением отменило предусмотренное с 11 октября 50%-ное повышение тарифов на транспортировку российской нефти. Минск и Москва продолжили переговоры по нефтегазовому спору.
Председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко 28 декабря заявил, что Белоруссия и Россия продолжают переговоры по пересмотру тарифов на транзит по территории республики российской нефти. По его словам, Минск хотел увеличить тариф на 20,5%, в то время как российская сторона соглашалась на увеличение в районе 5,5%.
В соответствии с документом, тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" при осуществлении расчетов в белорусских рублях по маршруту Речица — ОАО "Мозырский НПЗ составит Br0,51 за тонну нетто (без НДС), по маршруту Речица — Адамова Застава — Br6,96, по маршруту Речица — линейная производственная диспетчерская станция "Мозырь" — Br0,43, по маршруту Речица — Броды Br1,02.
Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.